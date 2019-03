"Semaine tragique". Le quotidien AS résume bien le sentiment général qui entoure le Real Madrid. En une semaine, les Madrilènes ont chuté deux fois face au Barça avec une élimination en Coupe d’Espagne et un revers en Liga qui les condamne pour le titre de champion. Le quatrième revers de rang à Santiago Bernabeu (1-4) face à un Ajax Amsterdam pourtant battu à l’aller aux Pays-Bas (1-2) les élimine cette fois de la Ligue des Champions.

"Madrid a tout perdu", enchaîne ainsi El Pais tandis que c’est "La fin d’une ère" pour La Razon. C’est le même titre pour le quotidien catalan Sport qui place en Une une photo de Vinicius Jr (blessé lors de ce match) avec un maillot sur la tête et relate les "Florentino démission" descendus des travées de Santiago Bernabeu. De son côté, l’autre grand média sportif catalan, le Mundo Deportivo claque un "Rien de rien" en Une avec le score en gros (1-4) et deux photos, une des Madrilènes dépités et l’autre qui montre la joie des Néerlandais.

🌓 Le crépuscule avait débuté avec les départs de Zidane et Ronaldo.



🌒 Le mercato laissait ensuite envisager un déclin.



🌑 Cette élimination marque donc une fin au Real Madrid et annonce des changements majeurs. — 𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐃𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 (@BenjDaSilva) March 5, 2019



Finalement, il n’y a que Marca qui suit une ligne différente. Si on peut lire "Humiliant final d’un cycle impossible à reproduire", en gros titre on voit peut lire "Ici une équipe a écrit l’histoire" avec en fond des gradins à moitié vide et le score du match sur l’écran du stade. Une manière de ne pas oublier que si le Real Madrid vient de se faire sortir, il était bien le triple tenant du titre.



Nacho : "Tôt ou tard, les rois tombent"