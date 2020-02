Ligue des Champions : Le Real Madrid en danger

A quoi mesurer l’échec ou la réussite d’une saison de football ? Zinedine Zidane aura sûrement une idée de la réponse dimanche soir sur les coups de 22h50. En quelques jours, son équipe va affronter ce qu’il se fait quasiment de mieux sur le Vieux Continent : le Manchester City de Pep Guardiola et le Barça de Lionel Messi (dimanche à 21h - beIN SPORTS 1). Une semaine de tous les dangers pour le Real Madrid, détrôné le week-end dernier de son fauteuil de leader en championnat après son revers à Levante et de nouveau orphelin d’Eden Hazard, de retour à l’infirmerie.

Hazard-Real Madrid, mariage raté ?

La rechute à la cheville du Belge n’intervient pas au bon moment pour la Casa Blanca. D’abord car le Real Madrid comptait sur le pouvoir de percussion de l’ex-star de Chelsea pour apporter de la variété à son attaque et revitaliser son secteur offensif à l’approche du printemps. Ensuite car le Diable Rouge vit un premier exercice extrêmement compliqué en Espagne, avec déjà un total de 20 matchs manqués au compteur, et que son recrutement estival ressemble aujourd’hui à un mariage raté. Enfin car face à Manchester City, Hazard aurait été en terrain connu face à l’un des mastodontes de Premier League.

Zidane, l’Invictus

Qu’importe pour Zidane. Le Français en a vu d’autres, du haut de ses trois Ligue des Champions sur le banc merengue (2016, 2017, 2018). Comme le rappellait le quotidien AS ce lundi avec sa une « Invictus », ZZ n’a jamais été éliminé de la Ligue des Champions en tant qu’entraîneur. Et s’il faut faire contre mauvaise fortunes bon cœur, les supporters madrilènes pourront se consoler en se disant que Gareth Bale est typiquement l’as que peu sortir Zidane de sa manche un soir de joutes européennes. Le Gallois, pressenti pour débuter aux côté de Karim Benzema, est comme Hazard une vieille connaissance de Manchester City Pour le plus grand bonheur de Zidane ?