Ligue des Champions : Le Real Madrid demande des explications après le chaos de la finale

Jusqu'alors, c'était la seul voix qui ne s'était pas exprimée sur les incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France la semaine passée. Vainqueur face à Liverpool sur le terrain (1-0),"Compte tenu des événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai dernier aux environs du Stade de France, y compris à l’intérieur du stade lui-même, le Real Madrid C.F. souhaite faire les déclarations suivantes pour défendre nos supporters victimes de ces événements", peut-on lire.Le club merengue continue en précisant vouloirAlors que de nombreux supporters des Reds et du Real ont été agressés aux abords du Stade de France malgré le dispositif de sécurité, le club madrilène a tenu à insister sur ce thème précis : "Comme l'ont montré les images révélatrices des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, agressés et volés avec violence. Ces événements ont également eu lieu alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures". Puis de conclure :Nos fans et supporters méritent une réponse et que les responsabilités soient prises afin que des situations comme celles vécues soient éradiquées à jamais du football et du sport. "Mercredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, ont été entendus par le Sénat dans le cadre de ces incidents.et a présenté ses excuses aux supporters des Reds.