Il fera beau, chaud et les tribunes seront vides. Voici la scène attendue ce mercredi soir au Parc des Princes au coup d'envoi du match amical entre Paris et Sochaux. Dans une semaine, le décor sera le même à l'Estadio da Luz mais une petite musique sera jouée avant le début d'un quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Atalanta. Si l'enjeu sera différent, le contexte et les attentes sont identiques.

Un cap à garder malgré les tempêtes



Contre une équipe de Ligue 2, Paris va devoir gagner et impressionner ce mercredi (19h00 - beIN SPORTS 1). Après les difficultés rencontrées contre Saint-Etienne et Lyon, c'est une nécessité pour gagner en confiance et faire taire les critiques. Et encore, certains diront qu'il ne faut pas être trop prêt, trop tôt ou qu'un carton contre une équipe qui n'a plus joué en Ligue 1 depuis 2014 ne sert à rien. Qu'importe. Malgré les tempêtes à traverser le vaisseau parisien sait où il va. Le club de la Capitale garde le cap vers ce Final 8 de Ligue des Champions. Même s'il faut prendre des détours, tous les efforts sont faits pour y briller. Ce match amical a été rajouté au calendrier des champions de France et c'était une nécessité à la vue de la forme actuelle. Dans ce voyage vers le Portugal et les sommets européens, il faut retrouver une forme optimale et des repères.

Le PSG doit être d'attaque



Cette dernière escale contre le club franc-comtois va permettre d'intégrer Juan Bernat à l'effectif mais aussi de relancer Mauro Icardi ou de ménager Thiago Silva. Dans ce périple vers l'Europe, les temps de passage sont respectés avec une invincibilité et deux trophées gagnés mais certains doutes sont à lever. Dans l'entre-jeu, Idrissa Gueye et Leandro Paredes vont devoir monter en grade. Si la défense a été solide avec un Keylor Navas toujours invincible, des ajustements sont à faire dans l'animation offensive.

Ce mercredi, les schémas d'attaque pourront être répétés une dernière fois dans le contexte d'un match. Une expérimentation bienvenue pour se rassurer malgré l'absence, certainement provisoire, de Kylian Mbappé. A la pointe du 4-3-3 parisien, Mauro Icardi sera particulièrement observé. L'Argentin rame depuis quelques matchs. Il n'a marqué que trois des 21 buts parisiens de cette préparation et c'était contre Le Havre et Waasland-Beveren. Si le navire parisien n'a pas pris l'eau, il peut encore prendre de la vitesse. A une semaine de toucher la terre promise, c'est l'objectif de ce match.

Tuchel : "C'est un peu dur pour Icardi en ce moment"