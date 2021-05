Ligue des Champions : Le PSG voyage en première classe

Après Old Trafford, le Camp Nou et l'Allianz Arena, le PSG va tenter de s'approprier un autre grand stade européen, l'Etihad Stadium. Battu au Parc des Princes lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale est dans l'obligation de ramener un succès de son déplacement à Manchester City. Cette saison, il n'y a que Leicester, Manchester United et Leeds qui y sont parvenus. Pour les imiter, les coéquipiers de Neymar peuvent miser sur une excellente forme en déplacement.

Alors que le huis clos généralisé par le contexte sanitaire fait que le Parc des Princes n'est plus une forteresse imprenable, les Parisiens ont pris l'habitude d'exceller à l'extérieur depuis le début de la saison. Toutes compétitions confondues, ils ont bouclé 18 de leurs 26 déplacements par une victoire. Loin de la capitale, le PSG n'a été battu qu'une seule fois en 2021 : à Lorient fin janvier (3-2). Depuis, les hommes de Mauricio Pochettino ont enchaîné dix victoires à l'extérieur toutes compétitions confondues. Et pas des moindres avec notamment des voyages victorieux à Marseille, Lyon, Barcelone et Munich.

Le PSG marque un but de plus par match quand il joue à l'extérieur

Poursuivre cette série sera nécessaire pour rallier la finale de la Ligue des Champions. Depuis le début de la phase à élimination directe de la C1, les champions de France en titre n'ont jamais gagné à domicile mais ils y sont toujours parvenus à l'extérieur. Cette statistique incite donc à l'optimisme d'autant plus que l'obligation de marquer est confortée par une meilleure efficacité offensive loin de la Porte de Saint-Cloud sur la scène continentale : 2,6 buts marqués par match à l'extérieur contre 1,5 à domicile.

Même si le PSG ne s'est jamais qualifié pour le tour suivant d'une compétition européenne après avoir perdu le match aller à domicile, le contexte actuel fait que l'espoir est encore permis malgré la contre-performance de la semaine dernière. Pour le PSG, se déplacer au match retour n'est donc pas forcément une mauvaise nouvelle. Surtout quand la liste des enceintes européennes qui a vu le PSG s'imposer est aussi prestigieuse.