Ligue des Champions : Le PSG, "un défi de haut niveau" pour le Bayern

Hasan Salihamidzic (directeur sportif du Bayern, adversaire du Paris SG en quart de finale de Ligue des champions)

Paris a une très grosse équipe. Ils sont en ce moment deuxièmes de leur championnat, mais c'est pour nous un défi au plus haut niveau. Ils ont avec Pochettino un excellent entraîneur qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau, et avec Mbappé, un attaquant qui a toutes les qualités et qui est très dangereux (...) Normalement l'avantage du retour à domicile est très important (pour le PSG), mais actuellement il faut voir où et comment peuvent avoir lieu les matches.