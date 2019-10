Deuxième match de Ligue des champions et deuxième victoire pour le PSG. Pourtant toujours privés de Neymar et d’Edinson Cavani et avec un Kylian Mbappé trop juste pour démarrer la rencontre, le club de la capitale est allé l’emporter 1-0 à Galatasaray deux semaines après un premier succès étincelant face au Real Madrid (3-0). Et si les Parisiens ont été bien moins flamboyants que face aux troupes de Zinedine Zidane, les hommes de Thomas Tuchel n’en ont pas moins particulièrement goûté cette victoire acquise au forceps dans le chaudron stambouliote. Et ce en raison de la force collective affichée par les champions de France.

"C’est une victoire d’équipe, de tout le monde, des trois entrants, qui nous ont apporté une grande aide. Tu dépenses beaucoup d’énergie dans ce type de match et tu as besoin d’être 14, a ainsi apprécié Marco Verratti à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par Infosport. C’était vraiment un match d’équipe. Quand on attaquait, on attaquait tous ensemble. On a défendu en étant bien organisés et Galatasaray n’a pas eu d’occasions nettes."

La mentalité était là et je crois que c’est le plus important Thomas Meunier

Et le son de cloche était évidemment le même dans la bouche de Thomas Tuchel, forcément ravi de "la performance collective" de ses troupes. "Ils ont combattu tous ensemble", a-t-il ainsi salué. Interrogé au micro de RMC Sport sitôt la fin du match, Thomas Meunier a été le premier à souligner l’état d’esprit des Parisiens. "On s’est battu, on a été au duel, on a résisté et on a eu un tas d’opportunités. La mentalité était là et je crois que c’est le plus important", s’est-il en effet réjoui.

Auteur d’une solide prestation au côté de Thiago Silva, Presnel Kimpembé était à l’unisson du Diable Rouge, préférant s’épancher sur la performance collective des champions de France plutôt que sur son cas personnel. "C’est sûr que quand tout le monde est au niveau, c’est plus facile pour le coéquipier qui est à côté. L’équipe a su faire un gros match et surtout sans encaisser de but à l’extérieur, ça fait plaisir. Dans le football et dans notre équipe, c’est toujours le travail d’équipe qui reste le plus important, a-t-il ainsi confié. C’est le collectif et on sait tous que dans le football, c’est comme ça."

"Après, on a des grands joueurs comme Kylian, Ney, Icardi et c’est eux qui peuvent nous débloquer dans des matches compliqués", n’a toutefois pas manqué de rappeler le champion du monde tricolore. Reste d’ailleurs à savoir si le PSG affichera ce même état d’esprit lorsque les Neymar, Kylian Mbappé et autre Edinson Cavani seront revenus…