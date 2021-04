Ligue des Champions : Le PSG face à son destin

Alors que l'Europe sort d'une semaine rythmé par le projet mort-né de Super Ligue, le PSG est resté bien au-dessus de ces polémiques pour s'avancer avec sérénité vers sa deuxième demi-finale de Ligue des Champions consécutive. Il n'y a que le club parisien qui a conservé sa place obtenue dans le top 4 européen l'an passé. Et en plus, il n'a pas cédé à la folie des grandeurs des douze frondeurs. Maintenant que le terrain a repris ses droits, Paris peut regarder droit devant. Si le club de la capitale va affronter Manchester City, l'épouvantail de ce dernier carré, les coéquipiers de Neymar ont désormais des certitudes.

Contrairement à l'an passé, les Parisiens ne pourront pas être critiqués pour avoir eu un parcours facile. Malgré les souffrances des matchs retours, le champion de France en titre a haussé son niveau de jeu pour écarter Barcelone et le Bayern Munich et espère faire la même chose avec les Skyblues. Un moyen d'asseoir un peu plus sa souveraineté sur la scène européenne en parallèle à une position de plus en plus fragilisée dans la hiérarchie nationale.

Le PSG s'est donné les moyens de réussir en C1

Pour ce choc au sommet, peut-être la double-confrontation européenne la plus importante de l'histoire du PSG, tous les voyants sont au vert. L'effectif est au complet et possède enfin le vécu qui lui a tellement manqué pendant tant de temps. De l'infranchissable Keylor Navas aux multiples solutions offensives en passant par un milieu de terrain consistant, Paris a su apprendre de ses échecs pour se bâtir une équipe compétitive à tous les niveaux. Capable d'attaquer fort dans le sillage de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la C1 encore en lice, ou de défendre son avantage, Paris a appris à tout faire. Le club de la capitale s'est aussi épargné des tensions internes avec l'arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur durant l'hiver.

Aujourd'hui, il n'y a plus de rumeurs de démission ou de départ des cadres mais des négociations pour des prolongations de contrat. Le contexte parisien est enfin favorable à la montée en puissance d'une équipe capable de dominer l'Europe. Toutes les composantes de l'institution parisienne sont désormais sur la même longueur d'ondes. Un vrai atout dont les joueurs du PSG vont devoir profiter pour espérer rallier une deuxième finale continentale consécutive et finalement réussir à soulever la coupe aux grandes oreilles, celle que certains grands d'Europe ont voulu s'approprier.