Ligue des Champions : le PSG demande de respecter les gestes barrières avant la finale

En s'imposant face au RB Leipzig, mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0), le PSG s'est qualifié pour la première finale de son histoire dans la compétition. Et le succès face aux joueurs de Julian Nagelsmann avait occasionné des scènes de célébrations forcément euphoriques dans les rues de Paris, sans penser aux gestes barrières. Ainsi, avant le match de dimanche contre le Bayern Munich (21h) à Lisbonne, le club francilien a diffusé un clip afin de sensibiliser ses supporters sur les gestes à respecter, dans cette période de crise sanitaire.

😷 Les joueurs et le staff du PSG appellent les fans au respect des gestes barrières avant la finale de Ligue des Champions pic.twitter.com/4pJKXp9y0N — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 21, 2020

La responsabilité des supporters demandée

Thiago Silva, Thomas Tuchel et Angel Di Maria interviennent ainsi pour transmettre le message aux supporters du PSG, anticipant des célébrations dans le cas d'une possible victoire en finale de cette Ligue des Champions 2019-2020.Di Maria a commenté que "avec le masque, nous nous protégeons les uns des autres et je crois que c'est le principal en ce moment. Pourvu que tout le monde puisse respecter cela."Président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille a également demandé le respect des règles. "On sait que c'est la priorité en ce moment, que c'est important. Vous savez ce n'est pas en début de match que les gestes ne sont plus respectés mais avec l'euphorie du moment, la passion prend le dessus. Après ce n'est pas simple à gérer pour nous ce genre de situation, faire la police ce n'est pas notre rôle. Mais dimanche au Parc des Princes, on sait que l'on va être surveillés.a-t-il indiqué au micro de France Bleu.