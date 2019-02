Ligue des Champions : Le PSG a tout pour y croire

On est loin des sourires et de l’excitation du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions côté Parisien. A l’époque, José Mourinho était encore aux commandes et les Red Devils n’avançaient plus. Depuis, Ole Gunnar Solskjaer a ramené de la sérénité, de la joie de vivre et le club enchaîne les victoires (8 victoires et 1 nul en Premier League). A l’inverse, le Paris Saint-Germain, s’il domine toujours la Ligue 1, s’avance sans Neymar ni Cavani et forcément, cela représente un manque phénoménal.

"On aimerait bien avoir Neymar et Cavani mais c’est comme ça. A nous de jouer sans eux et de montrer qu’on est capables de faire sans eux. On va essayer de faire un grand match, c’est pour ça qu’on est là. On va tout donner, ça c’est clair", plaide un Draxler qui devrait retrouver une position plus proche de la surface contre MU, ce qui lui convient parfaitement

Malgré des absences de marque, le PSG conserve les moyens de ses ambitions. Et des joueurs pour faire la différence. Même si Mbappé ne remplacera pas à lui seul la MCN, il possède les qualités exactes pour contrarier les desseins mancuniens. Sa vitesse et la qualité de ses appels feront mal à une défense qui laisse beaucoup d’espaces. C’est un fait, malgré des résultats positifs, la défense n’est pas le grand fort d’une équipe anglaise qui accorde toujours deux ou trois opportunités à son adversaire, et un David De Gea souvent contraint de multiplier les exploits… Face à Mbappé, Di Maria ou Draxler, le boulot ne manquera pas.

Au-delà des hommes, c’est surtout dans les têtes que Paris devra avoir grandi. Ces deux dernières saisons, le club parisien a chuté face à Barcelone puis devant le Real Madrid. Avec des schémas et des frustrations différentes. Tuchel a su hausser le ton récemment pour rappeler l’importance d’une mentalité sans faille. Buffon a également donné de la voix, tout comme Dani Alves. Des éléments clés pour exister dans les rendez-vous de ce calibre. La cohésion, l’envie et l’esprit de corps, voilà également les ingrédients à placer pour sortir vivants du piège mancunien.