Ligue des Champions : Le programme officiel

La Ligue des Champions ira bien au bout cette saison, mais ça ne sera pas dans son format classique. Pour faire face aux contraintes liées à l’interruption des compétitions pour cause de coronavirus et à un calendrier resserré, l’UEFA vient d’adopter officiellement le système d’un tournoi se disputant dans une période rapprochée, avec des matches uniques (secs) pour chaque tour et dans un seul et unique lieu.

Lisbonne accueillera bien la finale

À partir des quarts de finale de l’épreuve,alors que le rendez-vous ultime devait initialement se jouer à Istanbul. L’estadio José Alvalade et celui d’estadio La Luz ont été choisis comme enceintes hôtes. Tous ces matches se tiendront entre les 12 et 23 aout prochain, une fois que les championnats majeurs seront tous achevés. Le tirage des quarts de finale est, lui, prévu à la date du 10 juillet.Avant que les huit meilleures équipes européennes ne se retrouvent dans la capitale portugaise, il y aura aussi quatre derniers huitièmes de finale.Ainsi, l’Olympique Lyonnais devra donc bien se déplacer à Turin pour disputer sa seconde manche face à la Juventus et essayer de préserver le maigre avantage acquis à l’aller. Si les Gones passent, ils rejoindront le PSG en quarts de finale. Et ça sera la première fois que la France sera représentée par deux équipes à ce stade de l’épreuve depuis 2009/2010.A noter que la Ligue Europa a aussi été réorganisée de façon à être bouclée rapidement.Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne ont été choisis pour accueillir les différentes parties. Et c’est la dernière ville citée qui sera l’hôte de la finale, programmée le 21 aout.