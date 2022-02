Tic-tac. Tic-tac. Dans deux jours, le Parc des Princes retentira du bruit de ses supporters pour l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mardi soir (21h), le match aller entre les deux équipes devrait proposer un beau spectacle sur la pelouse, et l'arbitre central désigné par l'UEFA pour s'assurer du bon déroulement des choses sera Daniele Orsato.



L'instance européenne du football l'a révélé officiellement. L'Italien de 46 ans aura l'honneur de jouer du sifflet au milieu des vingt-deux acteurs présents sur le terrain. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Madrilènes superstitieux puisque les deux derniers matchs (sur quatre) du Real arbitrés par le Transalpin se sont soldés par des défaites. D'abord en 2019-2020 lors du 8e de finale aller de Champions League perdu face à Manchester City (2-1), puis l'an passé à l'occasion d'une demi-finale retour face à Chelsea (2-0).

Pas inconnu au PSG

Monsieur Orsato a également dirigé des matchs du PSG, et ce à six reprises. Là encore, répartition parfaite avec trois victoires et trois défaites. Et comme pour le Real Madrid, les deux dernières rencontres parisiennes sous la direction de l'Italien ont été synonymes de revers. La dernière remonte à la défaite du PSG face au Bayern le 13 avril 2021, en quart de finale retour de LdC (0-1).