Ligue des champions : Le LOSC bat Salzbourg et prend la tête

David, le facteur X

L'histoire retiendra qu'après une entrée timide et timorée, Lille va peut-être forcer son destin. C'est une petite prouesse au vu du parcours sinueux du champion de France dans son groupe - le plus homogène de tous, pas le plus clinquant. Ce mardi, pour sa cinquième sortie de la saison, le LOSC a réalisé ce qui s'apparente au coup parfait en récoltant un succès si précieux contre Salzbourg, au terme d'un match plus intense qu'ouvert.. Le Canadien a parcouru du chemin. Il y a un an, il n'était encore qu'un prospect sur lequel Luis Campos avait misé, avec le poids de son prix sur le dos, et un compteur désespérément bloqué. Le voici aujourd'hui meilleur buteur de Ligue 1 devant les étoiles du PSG et facteur X de son club dans la plus prestigieuse des compétitions. Car c'est bien Jonathan David, encore une fois, qui a endossé le costume de détonateur pour le LOSC. C'est à la demi-heure de jeu que l'avant-centre a frappé, en profitant d'une remise involontaire de Andreas Ulmer pour marquer d'un tir bien ajusté du gauche (1-0, 31e).. Mais les hommes de Gourvennec n'ont pas trop tremblé, à l'image de ce tir trop mou d'Ulmer (11e). Lorsque Lille a mis le pied sur l'accélérateur, les vagues ont commencé à pleuvoir. Burak Yilmaz aurait pu débloquer la situation sur une énorme opportunité (27e).En manque de réussite, le Turc reste loin de son rendement de la saison passée. Après le repos, il a encore vu sa frappe puissante raser le cadre (50e). Son remplaçant, Onana, aurait également pu obtenir un penalty sur une action litigieuse (74e), juste après une situation chaude de Bamba (73e).. Grbic a veillé au grain sur une tentative de Wöber (62e), symbole d'une formation empruntée et sans idée. Solide jusqu'au bout, le LOSC n'aura pas volé son succès. Il lui ouvre les portes d'un printemps européen.