Ligue des Champions : Le Français a la cote à Leipzig

Si la ville de Leipzig et sa Red Bull Arena, à l’Est de l’Allemagne, se trouve à environ six cents kilomètres des frontières françaises, ce n’est pas pour autant que le club ne tisse pas des liens étroits avec son voisin. Le tout récent club créé en 2009 a fait le choix de miser sur les jeunes, deux joueurs seulement ont plus de 30 ans dans l’effectif. Connu pour former de nombreux jeunes talentueux et les révéler très tôt, les dirigeants allemands n’hésitent pas à scruter de l’autre côté du Rhin. Ce soir, quatre Français devraient être sur la feuille de match. Si Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Nordi Mukiele sont partis pour être titulaires, Christopher Nkunku prendra probablement place sur le banc.

Recruté sans aucune expérience chez les pros

Pour mener au mieux sa politique de recrutement axée sur les jeunes joueurs prometteurs, le RB Leipzig possède une excellente cellule de scouts. Les observateurs du club sont un peu partout dans le Monde et notamment en France. Les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont passés au crible. Les recruteurs gardent aussi un oeil sur les jeunes, en U19 et U17. C’est ce qui a été fait avec Dayot Upamecano.

Recruté à Valenciennes à 16 ans, sans avoir joué la moindre minute chez les professionnels, l’international espoir français a été le premier à rejoindre l'équipe de Red Bull. Pour le préparer au mieux à Leipzig et à la Bundesliga, le joueur âgé aujourd’hui de 20 ans, fut envoyé en Autriche à Salzburg. Une saison lui a suffi pour faire ses preuves et débarquer en Allemagne. Aux portes de l’équipe de France pour certains observateurs, le jeune défenseur central est dans le viseur des plus grands clubs comme l’Atlético Madrid ou encore Arsenal. Une transaction qui pourrait rapporter très gros, puisque l’on parlerait d’une somme de plus 50 millions d’euros selon les médias étrangers.

Pour ce qui est des autres Français du groupe, ils ont également été recrutés après très peu de matchs disputés chez les professionnels. Arrivé à l’âge de 18 ans, pour moins d’un demi-million d’euros, Ibrahima Konaté n’avait disputé que 13 matchs avec Sochaux avant son transfert en Allemagne. L’an dernier, il était considéré comme l’une des révélations de Bundesliga. Bien souvent, les clubs français « ne sont pas d’accord » de voir partir un très jeune joueur. C’est ce que nous confiait Ibrahima Konaté, en mai dernier, lorsque Leipzig s’est manifesté. Quant à Nordi Mukiele et Christopher Nkunku, ils présentaient un pedigree plus élevé avec Montpellier et le Paris Saint-Germain, puisqu'ils avaient déjà joué 56 et 78 matchs avant de partir.

Christopher Nkunku n'a mis que 4 minutes pour marquer !

La ville idéale pour se consacrer au football

Il n’est pas simple pour un jeune joueur de quitter la France pour un nouveau pays comme l’Allemagne, où le mode de vie et la langue sont différents. Selon Ibrahima Konaté, la ville de Leipzig permet « d’être concentrée à 100% sur le football ». Tout est mis en œuvre pour que les joueurs s’acclimatent vite et bien à la vie outre-Rhin . Régulièrement, les joueurs bénéficient de cours d’allemand dispensés par des employés du club afin de pouvoir échanger avec leurs coéquipiers, comprendre les consignes de leur entraîneur et pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens.

Poussés par leurs supporters dans une Red Bull Arena pleine, les jeunes français vont vouloir montrer leur meilleur visage face à des joueurs qu’ils connaissent très bien comme Lucas Tousart, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé, qu’ils côtoient en équipe de France Espoirs.