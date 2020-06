Ligue des Champions : Le format de la fin de saison connu le 18 juin

Tous deux engagés en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, respectivement qualifiés au stade des quarts et des huitièmes de finale, seront bientôt fixés. Le comité exécutif de l'UEFA compte en effet étendre ses discussions sur deux journées, les 17 et 18 juin, pour fixer les prochaines mesures de ses compétitions.

Il sera donc question de la fin de la campagne européenne, mais également de l'Euro, autre compétition phare de l'instance, reportée en 2021. L'UEFA devra notamment valider les villes hôtes du tournoi continental. « Je pense que tous les calendriers internationaux, les reprises de Championnats et les dates de Ligue des champions et Ligue Europa seront officiels le 18 juin après-midi », a déclaré le président de la FFF Noël Le Graët dans des propos repris par L’Équipe.