Ligue des Champions : Le Final 8 vers un huis clos

Jeudi, l'UEFA va donner plus de précisions sur le Final 8 de la Ligue des champions. Dans un mois exactement, la prestigieuse compétition européenne va revenir sur les pelouses. Les rencontres opposant Manchester City au Real Madrid, le FC Barcelone à Naples, la Juventus à l'Olympique Lyonnais ainsi que le Bayern Munich à Chelsea vont se jouer entre le 7 et 8 août prochain. Et L'Equipe indique que cela devrait bien se faire à huis clos étant donné que l'UEFA n'a pas l'intention de prendre des risques. "La Confédération européenne ne veut prendre aucun risque et sait parfaitement qu'en permettant à des supporters venus de l'étranger d'assister à ces rencontres, elle s'expose à des dangers supplémentaires", indique le média, ce mardi.

Un protocole strict pour le retour de la Ligue des champions Pour les rencontres citées, avec les matches retours à disputer, l'UEFA dispose de deux options : les programmer sur les terrains des équipes qui reçoivent, ou alors au Portugal, peu avant le fameux Final 8. Le tirage au sort du Final 8 (qui se jouera du 12-23 août), lui, se déroulera vendredi. Par ailleurs, L'Equipe indique que l'UEFA va suivre un protocole rigoureux avec moins de 400 personnes (joueurs, personnel, diffuseurs...) lors des rencontres à huis clos.