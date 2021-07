Ligue des Champions : Le calendrier de la saison 2021-2022 dévoilé

2021/22 verra un retour au format aller-retour à partir du premier tour de qualification, a précisé l'instance sur son site officiel. Les tours préliminaires et les qualifications se joueront durant l'été et les choses sérieuses commenceront dès le mois de septembre.



All the match dates for the 2021/22 UEFA Champions League 👇#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 2, 2021

Saint-Pétersbourg, le 28 mai 2022.

Le programme de la Ligue des Champions 2021-2022

. Pour rappel, c'est Chelsea qui est le tenant du titre, en raison de sa victoire en finale face à Manchester City (1-0), le 29 mai dernier à Porto. Si lors de la précédente édition les tours préliminaires avaient été tronqués, l'éditionLa phase de poules de la compétition débutera le 14 septembre pour s'achever le 8 décembre. Quant à la phase à élimination directe, elle débutera le 15 février. Viendront ensuite les quarts de finale du 5 au 13 avril 2022, puis les demies du 26 avril au 4 mai 202214-15 septembre 2021 : journée 128-29 septembre 2021 : journée 219-20 octobre 2021 : journée 32-3 novembre 2021 : journée 423-24 novembre 2021 : journée 57-8 décembre 2021 : journée 6Huitièmes de finale : 15, 16, 22 et 23 février 2022 et 8, 9, 15 et 16 mars 2022Quarts de finale : 5-6 et 12-13 avril 2022Demi-finales : 26-27 avril 2022 et 3-4 mai 2022Finale : 28 mai 2022