Ligue des Champions : Le bilan de la phase de poules

Carton plein pour l'Espagne et l'Allemagne



Cette année, la moitié du top 16 européen est issu de la Liga et de la Bundesliga. Les quatre clubs espagnols et allemands engagés en Ligue des Champions ont réussi à se sortir des poules. En huitièmes de finale, on retrouvera donc Barcelone, Séville, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Mönchengladbach et Leipzig. L'Italie et l'Angleterre n'ont qualifié que trois représentants pour la phase à élimination directe. Le PSG et Porto seront les deux autres équipes.



On prend les mêmes et on recommence



Au moment d'aborder les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020-2021, il y aura comme un air de déjà-vu. 12 des 16 clubs qualifiés l'étaient déjà l'an passé. Les nouveaux-venus sont Mönchengladbach, Porto, Séville et la Lazio. Ils remplacent Lyon, Tottenham, Valence et Naples, des formations qui n'étaient pas sur la ligne de départ de la C1 cette saison. Pour prouver un peu plus que les saisons se suivent et se ressemblent, cinq des huit vainqueurs de poules de la saison 2020-2021 y étaient déjà parvenus l'an passé.



L'Atalanta Bergame confirme



En deux participations à la phase finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame aura atteint la phase à élimination directe à deux reprises. Un an après avoir surpris l'Europe entière, les hommes de Gian Piero Gasperini ont remis ça pour confirmer. Grâce à un but de Luis Muriel à la fin de la dernière journée contre l'Ajax, la Dea a pris le meilleur sur le club néerlandais pour s'offrir un printemps européen. Le pensionnaire de Serie A est même en progression avec onze points contre sept l'an passé au même stade de la compétition.



Aucun favori incontestable



Cette saison, il n'y a aucun favori qui a réussi à clairement se détacher. Même si les prétendants sont toujours les mêmes, cette édition semble relativement ouverte. Le Bayern Munich, champion en titre, qui vient d'engranger 16 points sur 18 possibles semble en avance mais dans le jeu, ça n'a pas toujours été aussi évident. Chelsea et Manchester City, les deux autres formations qui sont restées invaincues, ont été tenues en échec par Krasnodar et Séville pour les Blues, Porto pour les Skyblues. Les autres candidats au sacre continental ont déjà perdu des matchs mais ils sont au rendez-vous. Le Real Madrid, la Juventus ou le PSG ont réussi à terminer en tête de leur groupe respectif malgré des défaites.

Zidane : "Cette première place est méritée"



Paris, seul club français à la hauteur



Pour les clubs français, le constat est terrible. Si le PSG a su redresser la barre pour terminer en tête de son groupe et atteindre les huitièmes de finale, Rennes et l'OM n'ont vraiment pas été à la fête. Les Bretons n'ont pas gagné le moindre match alors que les Phocéens ont battu le record de la plus longue série de défaites consécutives en Ligue des Champions. Si ces deux équipes semblaient en mesure d'espérer au moins un repêchage en Ligue Europa au moment du tirage au sort, sur le terrain, elles n'auront pas réussi à marquer ailleurs que sur coup de pied arrêté.



Antonio Conte et l'Inter Milan n'y arrivent pas



Finaliste de la dernière Ligue Europa et favori au titre en Serie A, l'Inter Milan pouvait nourrir des ambitions légitimes en C1. Malheureusement pour le club nerazzurri, son parcours européen a très vite pris une mauvaise tournure. Des nuls contre Mönchengladbach et le Shakhtar puis deux défaites dans la double-confrontation avec le Real Madrid ont placé les partenaires de Romelu Lukaku dans une situation compliquée. Ils n'auront réussi à gagner qu'un match, lors du retour en Allemagne. Trop peu pour éviter la dernière place du groupe de la mort. C'est une nouvelle déception pour Antonio Conte en Ligue des Champions. L'an passé, son équipe avait dû se contenter de la troisième place de son groupe derrière Barcelone et Tottenham.

