Avec 100 buts marqués en 34 journées de Bundesliga, le Bayern Munich a impressionné sur la route de son 30eme titre national. Mais en n'encaissant que 32 buts malgré un début de saison compliqué, les Bavarois ont prouvé qu'ils étaient solides et efficaces des deux côtés du terrain. L'arrivée d'Hans-Dieter Flick a donné confiance à l'attaque mais a surtout rassuré la défense. En 24 matchs de championnat sous ses ordres, le champion d'Allemagne n'a encaissé que 16 buts. Autant que sur les dix premières journées quand Niko Kovac était aux commandes.

Flick mise sur un système mais surtout sur ses hommes



Pour relancer la machine munichoise depuis l'arrière, l'entraîneur intérimaire qui s'est installé sur le long terme a misé sur un gros pressing et une défense haute. Mais plus qu'un système, Hans-Dieter Flick s'est appuyé sur des individualités au sommet de leur art. Benjamin Pavard et Alphonso Davies ont été excellents. Ils ont confirmé tous les espoirs placés en eux. En plus de ces révélations, certains joueurs qui paraissaient en bout de course ont retrouvé leur meilleur niveau. Jérôme Boateng est redevenu titulaire au cœur de la défense et David Alaba a brillé dans un nouveau poste de défenseur central. Une fois son repositionnement digéré, l'Autrichien qui est latéral de formation a été excellent. Les absences de Lucas Hernandez ou Niklas Süle n'ont même pas été remarquées. Au poste de gardien, Manuel Neuer, un temps perturbé à cause d'une prolongation qui a mis du temps à se dessiner, a retrouvé son meilleur niveau. Depuis la reprise de la Bundesliga en mai, il n'a encaissé que cinq buts en huit apparitions.

Contre Chelsea, c'est la défense du Bayern qui est attendue



Si Robert Lewandowski, Thomas Müller ou Serge Gnabry ont affolé les compteurs avec leurs nombreux buts, leur travail n'a été remarqué que parce que la défense faisait aussi le boulot pour ne pas encaisser des buts qui auraient pu handicaper le champion d'Allemagne dans sa course à sa propre succession. Sur les fondations de ce titre national, le Rekordmeister va désormais se présenter sur la ligne de départ de la phase finale de la Ligue des Champions avec le plein de confiance et une étiquette de favori. Pour le huitième finale retour contre Chelsea, les défenseurs allemands seront les plus importants. C'est à eux que reviennent la tâche de défendre une avance de trois buts.

