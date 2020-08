Ligue des Champions : Le Bayern, un parcours historique jusqu'en finale

Plus de onze mois après le premier match de la phase de groupes, le Bayern Munich a l'occasion de terminer le travail en affrontant Paris en finale de la Ligue des Champions. Dans une saison à rallonge à cause de la pandémie de Covid-19, le champion d'Allemagne a l'opportunité de remporter la sixième coupe aux grandes oreilles de son histoire. Pour en arriver là, le Bayern Munich a joué dix matchs. Et il les a tous remportés. En cas de victoire contre Paris ce dimanche, les Bavarois seraient les premiers dans l'histoire de la compétition à terminer la saison en gagnant tous leurs matchs.

Le champion d'Allemagne a fait un carton plein pendant la phase de poules

En phase de poules, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont battu l'Etoile Rouge Belgrade (3-0, 0-6), Tottenham (2-7, 3-1) et l'Olympiacos (2-3, 2-0). Le carton réalisé à Londres avait notamment fait les gros titres. Dès le premier tour, les Allemands ont été autoritaires pour s'offrir une chance d'aller au bout de la compétition. Ils ont été les seuls à faire le carton plein cette saison. Premiers du groupe B, les Bavarois ont hérité de Chelsea en huitième de finale. Un adversaire éliminé en deux temps. Les Munichois ont ramené une victoire de Stamford Bridge avant la suspension de la saison (0-3) et ils ont relancé la Ligue des Champions avec une victoire à domicile lors du match retour joué au début du mois d'août (4-1).

Un Final 8 déjà record pour le Bayern Munich

Ce score fleuve sur l'ensemble des deux matchs, 7-1, a été battu au tour suivant lors du choc face au FC Barcelone. Dans une affiche de gala, le Rekordmeister a étrillé le club catalan (8-2). Ce succès a permis aux hommes d'Hans-Dieter Flick de marquer les esprits et d'entrer dans l'histoire. Jamais une équipe n'avait marqué huit buts dans un match à élimination directe de la C1. Cette qualification et ce statut d'outsider ont été confirmé avec un succès sur Lyon en demi-finale (3-0). Ce nouveau large succès a permis aux Bavarois de passer la barre des 40 buts inscrits en Ligue des Champions cette saison. Avec 42 réalisations, ils ont la meilleure attaque de la compétition. Deux joueurs du Bayern sont d'ailleurs sur le podium des meilleurs buteurs de la compétition : Robert Lewandowski premier avec 15 buts et Serge Gnabry troisième avec 9 réalisations. Des chiffres qui ont été atteints grâce à une régularité incroyable depuis près d'un an.