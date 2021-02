Ligue des champions : Le Barça est-il prêt ?

Six mois presque jour pour après son humiliation contre le Bayern Munich à Lisbonne en quarts de finale de la Ligue des champions (2-8), le FC Barcelone va retrouver mardi prochain l’atmosphère des matchs couperets de la prestigieuse compétition européenne, avec un double affrontement en huitièmes face à l’un de ses meilleurs ennemis : le Paris Saint-Germain.



L’entraîneur a encore changé, puisque Ronald Koeman a succédé à Quique Setien , qui avait pris la relève d’Ernesto Valverde en janvier. Et si les résultats ne se sont pas franchement améliorés jusqu’à récemment, avec notamment une nouvelle déroute en C1 face à la Juventus lors de la dernière journée de la phase de poules (0-3), le Barça a signé dimanche sur la pelouse du Betis une sixième victoire consécutive en Liga (2-3), où il occupe la deuxième place, à égalité avec le Real Madrid, mais à sept points de l’Atlético, qui compte un match en moins.

Huit absents à Séville Les Catalans ont encore montré des signes de fébrilité à Séville, où ils ont été menés au score avant de faire la différence suite à l’entrée d’un Lionel Messi toujours aussi indispensable. Antoine Griezmann monte lui en puissance alors qu’Ousmane Dembélé n’est lui plus très loin de son meilleur niveau. Deux hommes qui ont pu profiter des nombreuses blessures pour enchaîner les matchs.



Mercredi soir, sur la pelouse de l’autre club sévillan en demi-finales de la Coupe du Roi, huit joueurs manqueront ainsi à l’appel puisque Martin Braithwaite, Miralem Pjanic, Sergino Dest et Ronald Araujo ont rejoint à l’infirmerie Sergi Roberto, Gerard Pique, Philippe Coutinho et Ansu Fati. Koeman , qui a dû faire face au vrai-faux départ de Messi ou encore à la démission du président Bartomeu depuis son arrivée , a d’ailleurs tenu à tirer un coup de chapeau à ses joueurs.



" La confiance de l'équipe a augmenté, nous sommes plus concentrés qu'avant. Et nous sommes fiers de réussi à revenir quand nous avons des problèmes. Il faut être réaliste et il y a des joueurs qui nous manquent, des joueurs très importants pour l'équipe. C’est pour ça que je donne aujourd’hui la note de dix à l'équipe ", a ainsi salué l’entraîneur néerlandais. Qui espère que ses hommes vont continuer sur leur lancée pour ces retrouvailles très attendues face au PSG.