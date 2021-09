⏸️ HALF-TIME ⏸️

Lewandowski et le Bayern font le spectacle

Le Barça au fond du trou

La Juventus fait tomber le tenant du titre

Cristiano Ronaldo relance Manchester United



La deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions s’est achevée ce mercredi. Les grandes écuries du continent concernées par les matches du soir ont connu des fortunes diverses.Manchester United, pour sa part, a peiné face à Villarreal mais a fini par remporter la mise grâce à son homme providentiel, Cristiano Ronaldo.Impressionnant depuis l’entame de la saison, le Bayern a été fidèle à lui-même lors de la réception du Dynamo Kiev.Deux buts signés de l’inusable Robert Lewandowski. Au retour des vestiaires, le Polonais s’est éclipsé pour laisser la lumière à Leroy Sané. L’ancien citizen a marqué un but et offert une passe décisive pour porter le score à 4-0, avant que l'ancien Parisien Eric Maxime Choupo-Moting n'y va de son but. Ce fut donc la manita bavaroise (5-0).Dans le même groupe, le Barça a concédé sa deuxième défaite en autant de matches.Même si elle a eu le monopole du ballon, elle n’a jamais été capable d’inquiéter son adversaire du jour. Darwin Nunez, auteur d’un doublé, et Rafa Silva se sont chargés de la punir pour ses manquements. Pour Koeman, ce retour à l’Estadio de la Luz pourrait être synonyme du dernier match à la tête des Blaugrana. Sa situation personnelle parait plus que jamais scellée.En difficulté en Serie A, la Juventus se montre pour l’instant intraitable en Ligue des Champions.Dans son fief de l’Allianz Stadium, la formation piémontaise n’a eu besoin que d’un but pour assurer le plein de points. Il fut l’œuvre d’Enrico Chiesa.Vaincu lors de son entrée en lice dans l’épreuve, Manchester United avait l’obligation de réagir lors de la réception de Villarreal.. Mais que ce fut dur. Les Red Devils ont dû attendre les arrêts du jeu pour se détacher à la marque. Et qui d'autre que Cristiano Ronaldo pour offrir la victoire à l'équipe de Solskjaer. Le Portugais s'est donc montré décisif lors de ce qui était son 178e match de C1, et le premier à Old Trafford sous le maillot de MU depuis 12 ans. Avant que CR7 ne fasse la différence, Alex Telles avait permis aux locaux d'égaliser sur une magnifique volée. Avec cette victoire, MU se replace dans la course à la qualification.Les Anglais n'ont qu'un point de retard sur le leader de leur groupe,Dans le groupe G,L’équipe allemande menait jusqu'à la 86e avant qu'un pénalty concédé par le Français Joshua Guilavogui ne permet aux Andalous de sauver le nul (1-1). Dans la même poule, le RB Salzbourg a également décroché sa première victoire. Ce fut au détriment du LOSC et grâce au doublé de sa jeune pépite Karim Adeyemi.