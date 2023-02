Ligue des Champions : l’aveu de Marco Rose sur Manchester City

Leipzig est encore en vie en Ligue des Champions. Hier, le club allemand a fait mieux que résister à Manchester City (1-1). Pourtant mène suite à l’ouverture du score de Riyad Mahrez, la firme Red Bull a réussi à revenir au score grâce à son défenseur Josko Gvardiol. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur du RB Leipzig Marco Rose a livré son analyse de la rencontre. Il a notamment dévoilé une faiblesse selon lui des Cityzens.

« Il y a eu deux mi-temps très très différentes. En première période, on n'était pas là, trop passifs et trop bas sur le terrain. Ensuite, on a réalisé ce que l'on espérait en jouant au niveau de la Ligue des champions, d'égal à égal avec Manchester City. Nous savons ce que l'on ne doit pas refaire. La possession est essentielle, ils n'aiment pas courir derrière la balle. On prend ce match nul » confie le technicien allemand.