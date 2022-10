Ligue des Champions : Lautaro Martinez a fait oublier Lukaku

Une victoire à San Siro contre la modeste équipe tchèque du Viktoria Plzen, dernière du Groupe C avec quatre défaites et quatre buts encaissés par match en moyenne, assurerait la qualification de l'Inter (2e, 7 pts) avant la dernière journée. Et éliminerait le FC Barcelone (3e, 4 pts) dans cette poule dominée par le Bayern Munich, déjà qualifié (12 pts). Pour ce rendez-vous crucial, les Nerazzurri espèrent enfin récupérer Romelu Lukaku, la recrue star de l'été, arrêtée fin août par une blessure à une cuisse - il a manqué douze matches, dont tous ceux de C1. "Big Rom" ne devrait toutefois être, au mieux, que sur le banc, à quatre semaines des débuts de la Belgique au Mondial-2022.

Sur le terrain, l'Inter dépend actuellement surtout de Lautaro Martinez, l'autre moitié de la "Lu-La", ce duo offensif composé de l'athlétique belge de 29 ans et du "Toro" argentin de 25 ans. Duo reconstitué cet été, avec le retour du "Diable Rouge" déçu de son année à Chelsea, après avoir conduit l'Inter au titre de championne d'Italie en 2021.

Réveil catalan

Lukaku "me manque mais il manque à toute l'équipe, on connaît son importance", a assuré Martinez. Sans le Belge, les Intéristes ont d'abord sombré avec trois défaites en Serie A (Milan, Udinese, Roma) et des débuts empruntés contre le Bayern Munich (défaite 2-0) en C1. L'entraîneur Simone Inzaghi a été menacé et toute l'équipe plongée dans le doute. Mais la victoire à San Siro contre le Barça (1-0), le 4 octobre, a sonné le réveil. Au retour au Camp Nou (3-3), l'Argentin a pris l'Inter en main avec un but et une passe décisive. Depuis il a marqué trois autres buts en deux matches de championnat. L'attaquant à la coupe de cheveux profilée et à la mine renfrognée confirme qu'il est un adepte des séries, capable d'enchaîner pendant plusieurs semaines mais aussi de rester muet devant la cage pendant un ou deux mois.

La saison dernière, il avait notamment connu une longue disette qui avait entamé son moral: "Quand je ne marque pas, je suis triste. J'ai beaucoup parlé avec ma femme, mes amis, la famille en Argentine", avait-il confessé en mars, quand la traversée du désert avait pris fin avec un triplé contre la Salernitana.

Rassurant aussi pour l'Argentine

Comme son équipe, Martinez a vécu un nouveau "trou d'air" en septembre, sans perdre la confiance de Simone Inzaghi: "Même quand cela faisait sept ou huit matches qu'il ne marquait pas, je n'ai jamais été inquiet. Pour les attaquants, il y a toujours ces périodes où tu marques deux fois en deux tirs et d'autres ou tu n'y arrives pas avec cinq tirs..." a évacué l'entraîneur, lui-même ex-attaquant. "Évidemment, quand il marque, c'est mieux", a quand même admis Inzaghi, après la passe décisive et les deux buts de l'Argentin samedi lors de la difficile victoire contre la Fiorentina (4-3).

La réussite retrouvée du "Toro" doit aussi rassurer le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, pas certain de pouvoir compter au Qatar sur Paulo Dybala (AS Rome) et Angel Di Maria (Juventus), blessés. L'attaquant de l'Inter, lui, assure ne pas avoir encore la tête à la Coupe du monde: "Aujourd'hui, je joue pour l'Inter et c'est ce que je fais avec l'Inter qui m’emmènera au Mondial. Si tu penses à la blessure, il y a le risque que ça arrive vraiment", a prévenu l'international aux 40 sélections (21 buts) samedi sur DAZN.