Ligue des Champions : L'arbitre de Barcelone - PSG a été désigné

Quatre ans après les critiques qui avaient visé Deniz Aytekin pour sa gestion du Barcelone - PSG qui avait vu les Catalans s'imposer 6-1, la nomination de l'arbitre en charge du retour des Parisiens au Camp Nou était particulièrement attendue. Le suspense a pris fin ce dimanche. L'UEFA a dévoilé l'identité du trio arbitral qui officiera durant le huitième de finale aller de Ligue des Champions prévu ce mardi en Espagne. Björn Kuipers sera assisté par Sander van Roekel et Erwin Zeinstra pour ce match au sommet. A la vidéo, on retrouvera Pol van Boekel et Dennis Higler alors que le quatrième officiel sera Serga Gözübüyük. Ces six hommes sont Néerlandais.

Björn Kuipers a déjà officié pendant un Barcelone-PSG...

Ce n'est pas la première fois que le PSG croise la route de l'arbitre de 47 ans. L'été dernier, il était en charge de la demi-finale de Ligue des Champions entre le club de la capitale et Leipzig (3-0). L'année d'avant, il avait officié au stade San Paolo pour le déplacement des Parisiens à Naples (1-1). En 2014-2015, Björn Kuipers avait aussi dirigé le huitième de finale retour entre Chelsea et Paris (2-2), expulsant Zlatan Ibrahimovic au passage. En 2012-2013, il avait croisé la route des Parisiens à deux reprises : au Parc contre le Dynamo Kiev (4-1) et à Barcelone (1-1) pour le huitième de finale retour qui s'était conclu par une élimination. Celui qui officie en Eredivisie le week-end est un grand habitué du Barça. Il a déjà arbitré les Catalans à dix reprises et notamment lors de la Supercoupe d'Europe en 2011. Le natif d'Oldenzaal a aussi été nommé pour deux finales de Ligue Europa (dont celle de l'OM en 2018), la finale de la Ligue des Champions en 2014, la finale de la Coupe des Confédérations en 2013 et a participé à la Coupe du Monde à deux reprises. Cette saison, il était en charge du Croatie-France organisé dans le cadre de la Ligue des Nations (1-2) mais aussi de Rennes-Chelsea en C1 (1-2).