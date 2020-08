Ligue des champions : Laporte cible le danger Benzema pour Manchester City

Fort de son avantage obtenu lors du match aller en Espagne (victoire 2-1), Manchester City sera dans un rôle à son avantage, avec un Real Madrid qui devra attaquer afin de combler son retard, vendredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h).



Pour Aymeric Laporte, le danger porte un nom, alors que le club merengue sera privé de Sergio Ramos (suspendu) en défense. "Benzema ? Il est en forme, il a marqué beaucoup de buts cette saison. Nous devrons faire très attention. Il faudra être très prudent et faire très attention. Mais comme pour tout le monde, la plupart de leurs joueurs sont internationaux. Nous avons un match très serré, récemment nous avons été très bons et nous devons continuer dans cette voie", a jugé le central.

Laporte valorise Guardiola et Zidane

Par ailleurs, Laporte n'a pas caché son admiration envers les deux techniciens, Pep Guardiola, son entraîneur d'un côté, et Zinédine Zidane, de l'autre. "Guardiola a changé le football moderne, aussi bien dans notre équipe dans celles où il était avant", a-t-il commenté au sujet du premier, avant de dire, à propos de Zidane : "Son travail est exceptionnel. Gagner autant de titres en si peu de temps est quelque chose de fou. En France, c'est quelqu'un de très important."





Durant le cycle de Pep Guardiola, justement, Manchester City n'a pu dépasser le stade des quarts de finale de la compétition (éliminé face à Monaco en huitième, puis par Liverpool et Tottenham en quart). Aymeric Laporte s'est confié sur le thème : L'an dernier, nous avons gagné quatre titres dans la même saison mais il nous a manqué la Ligue des champions. Ce qu'il nous manque ? Je ne sais pas, l'équipe est presque la même. (…) Nous avons tout pour faire de grandes choses. Il nous a manqué cette petite étincelle, mais nous finirons par l'avoir", a expliqué le défenseur français.