Lille est à la recherche de son premier succès dans cette Ligue des Champions 2021-2022. Le 14 septembre dernier, pour son entrée en lice dans la compétition cette saison, le LOSC avait été tenu en échec par Wolfsbourg (0-0). Alors ce mercredi soir, en déplacement à Salzbourg (Autriche), les Dogues de Jocelyn Gourvennec seront attendus au tournant face à un adversaire habitué aux joutes européennes et qui compte également un point au compteur après son nul face au FC Séville dans ce groupe G (1-1).



Dans une bonne dynamique récente en Ligue 1, avec deux succès consécutifs face à Reims (2-1) et Strasbourg (1-2), Lille optera pour un schéma classique afin de mettre en danger le leader du championnat d'Autriche. Dans les buts, on retrouvera Grbic. Devant lui, l'axe central sera formé par le duo Fonte-Botman tandis que les latéraux seront Tiago Djalo et Gudmundsson. Dans l'entrejeu, comme d'habitude, le double pivot sera formé par Xeka et André. Pour les ailes, Gourvennec a pris la décision de titulariser Gomes et Weah tandis que le duo d'attaquants sera formé par Jonathan David et Burak Yilmaz. En face, Matthias Jaissle a articulé son équipe dans un 4-3-1-2 avec notamment la présence d'Adeyemi.



La composition de Salzbourg : Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Sucic, M. Camara, Seiwald - Aaronson - Okafor, Adeyemi.



La composition de Lille : Grbic - Gudmundsson, Fonte (c), Botman, Tiago Djalo - Weah, André, Xeka, Gomes - David, Yilmaz.