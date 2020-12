Ligue des Champions : La Juventus écrase Barcelone, le RB Leipzig élimine Manchester United

Quatre groupes de la Ligue des Champions ont livré leur verdict ce mardi, à l’occasion de la 1ere soirée de la 6eme journée de la compétition. A cause d’un déplorable incident, le match entre le PSG - Istanbul Basaksehir n’a pas pu aller à son terme, mais les sept autres rencontres se sont toutes achevées et ont donné notamment lieu à des scénarios renversants.

Leipzig triomphe de MU

Le match le plus spectaculaire s’est disputé à Leipzig, où l’équipe locale a remporté sa « finale » contre Manchester United (3-2). Obligés de s'imposer pour voir les 8emes, les Allemands n’ont pas failli à leur tâche. Ils ont même mené par trois buts d’écart à vingt minutes de la fin. Mais, les Red Devils se sont rebiffés et ont réussi faire trembler leurs hôtes suite en revenant à un but, suite aux buts de Fernandes et Pogba. Au final, la bande à Nagelsmann est parvenue à préserver son avantage et obtenir son ticket pour le prochain tour. Les demi-finalistes de la précédente édition termineront même premiers dans le cas où Paris venait à fauter contre les Turcs mercredi.

Ronaldo et la Juve étrillent le Barça

Le choc de la soirée a mis aux prises le FC Barcelone à la Juventus. Un bras de fer équilibré était pressenti entre les deux équipes, mais au final c’était un duel à sens unique. Emmenés par Cristiano Ronaldo, les Piémontais n’ont fait qu’une bouchée de leurs hôtes catalans (0-3). Le Portugais a inscrit un doublé, remportant sa bataille personnelle face à son grand rival, Lionel Messi. Weston McKennie a également trouvé le chemin des filets pour les Bianconeri. L’addition aurait pu être encore plus lourde pour le Barça, si Leonardo Bonucci ne s’était pas vu refuser un but en toute fin de partie. A noter que dans ce même groupe, le Dynamo Kiev a pris le dessus sur Ferencvaros (1-0), s’assurant le strapontin pour la Ligue Europa.

Les clubs allemands font le boulot

Dans le Groupe F de cette Ligue des Champions, trois équipes s’affrontaient pour deux places à l’occasion de cette ultime levée. C’est finalement le FC Bruges qui est resté sur le quai. L’équipe belge a pourtant produit une prestation honorable sur le terrain de la Lazio Rome, avec un nul arraché (2-2). Mais, il fallait s’imposer pour espérer doubler les Biancocelesti. Dans l’autre match, et bien qu’ayant été mené à la marque, le Borussia Dortmund a disposé du Zénith (1-2). La formation allemande s’offre le luxe de terminer en tête du groupe.

Rennes sort par la petite porte

Pour finir, dans le Groupe E, Chelsea s’était contenté d’un match nul contre Krasnodar (1-1). Un faux pas sans conséquence pour les Blues, puisqu’ils étaient déjà assurés de finir premiers. En huitièmes, les Londoniens seront accompagnés par Séville, qui est allé battre Rennes sur ses terres (1-3). La formation bretonne quitte la compétition sans le moindre succès enregistré.