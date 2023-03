Il n’y pas eu de renversement de tendance en Bavière. Déjà battu au match aller (0-1), le PSG s’est de nouveau incliné contre le Bayern Munich (2-0) et quitte déjà la Ligue des Champions. En zone mixte, Kylian Mbappé est revenu sur l’élimination parisienne au stade des 8es de finale. Il se tourne déjà sur les prochaines échéances en Ligue 1.

"On va se remettre en question"

“On est déçus. Maintenant, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de se remettre chacun en question et passer à autre chose tout simplement. Quand on regarde l'état des deux équipes : ils ont une grande équipe, un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des champions. Je l'ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça... C'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le Championnat”, a indiqué le natif de Bondy à nos confrères du journal L’Équipe.