C’est malheureusement terminé. Hier soir, le PSG a dit adieu à l’édition 2022-2023 de la Ligue des Champions. Battus à l’aller (0-1), les Parisiens se sont à nouveau inclinés contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena (2-0, 3-0 score cumulé). En zone mixte, Kingsley Coman est revenu sur le match sérieux des Bavarois. De plus, il a loué le travail défensif des siens face au club de la capitale.

"À la mi-temps, on a réglé nos problèmes"

"Ils ont manqué de réussite, ils ont eu de bonnes occasions, mais on a été super solide derrière, on a sauvé deux occasions de but qui nous ont permis de nous laisser en bonne position. À la mi-temps, on a réglé nos problèmes. C'était beaucoup plus maîtrisé ensuite. On a l'habitude de ce genre de match. On sait qu'il faut garder la tête froide, qu'on a des temps faibles et des temps forts, on a eu notre temps faible en première période. À la pause, on s'est parlé. On s'est dit qu'on était chez nous, et qu'on allait redescendre et être plus compact pour ensuite essayer de les contrer” a indiqué l’international français auprès de nos confrères du journal L’Équipe.