Ligue des Champions : Karim Benzema, bientôt l'égal de Raul

Karim Benzema est sur le point d'écrire encore un peu plus sa légende. Ce mardi soir à 21h00, avec son club du Real Madrid, l'attaquant va défier Liverpool, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. A cette occasion, le Français pourrait passer un nouveau cap dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. En effet, actuellement cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'épreuve, avec 70 buts déjà inscrits en 126 matchs disputés depuis 2005, douze avec l'Olympique Lyonnais puis 58 avec le Real Madrid et un ratio de 0,56 but par match, le Tricolore peut égaler un certain Raul, à condition qu'il trouve la faille une fois. L'ancien attaquant international espagnol (43 ans) a vu son compteur buts s'arrêter à 71 unités en C1, soit 66 avec son club de toujours, à savoir le Real Madrid, puis cinq avec Schalke 04. Un total atteint entre 1995 et 2011, en 144 rencontres disputées, ce qui donne un ratio de 0,49 but par match.

7 - Karim Benzema 🇫🇷 is recording his best scoring streak for @realmadriden in all competitions ever (seven games in a row, nine goals). Monsieur#RealMadridEibar pic.twitter.com/a3qKuI9N0u

— OptaJose (@OptaJose) April 3, 2021

Benzema, 9 buts sur ses 7 derniers matchs

Vu la forme actuelle de Benzema, il ne serait pas étonnant que ce total soit égalé voire même battu dès ce fameux quart de finale aller contre les Reds. Si l'on se concentre sur la Liga, l'ancien Lyonnais, meilleur buteur de son équipe, occupe la quatrième place du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne, avec déjà 18 buts inscrits, mais également six passes décisives délivrées, depuis l'entame de cet exercice 2020-21. Quant à la Ligue des Champions, Benzema a déjà marqué à cinq reprises, depuis le début de cette saison, ce qui fait de lui, là aussi, le meilleur buteur de son club. Surtout, le joueur de 33 ans est dans une très bonne passe. En effet, toutes compétitions confondues, Karim Benzema en est à neuf buts inscrits sur ses sept dernières rencontres disputées. Cette série extrêmement solide est sa meilleure série, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée chez les Merengue, en 2009. Liverpool est prévenu.