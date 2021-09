Ligue des Champions : Karim Adeyemi, l'enfant prodige du Red Bull Salzbourg

En neuf matches de championnat, le jeune homme de 19 ans compte déjà sept buts à son actif. Et a su se faire remarquer en marquant pour son premier match avec la "Mannschaft", début septembre face à l'Arménie (6-0), "ce qu'il n'aurait même pas osé rêver".

"C'est l'un des plus rapides, il sait comment marquer, il a de l'instinct et le club compte sur lui pour les prochaines années", disait récemment dans la presse autrichienne le directeur sportif de Salzbourg, Christoph Freund. Capable de courir 20 mètres en 3,6 secondes, l'attaquant mesure moins de 1,80 m et mise donc plus sur la tactique que sur la force. Il dit "aimer le style de Kylian Mbappé et le jeu de Serge Gnabry ou Pierre-Emerick Aubameyang".

Pépinière Red Bull

Précoce, il a déjà une longue expérience derrière lui. Formé tout jeune d'abord au Bayern Munich, dans sa ville natale, il a fait ses armes dans le club voisin du SpVgg Unterhaching, avant de signer avec la pépinière salzbourgeoise de Red Bull dès 2018, pour trois millions d'euros, une somme rondelette en Autriche. Un an plus tard, bon esprit et sourire irradiant sur le terrain, des soucis de discipline remisés au vestiaire, il est sacré meilleur espoir allemand dans la catégorie des moins de 17 ans et contribue à la victoire de son équipe en Coupe d'Autriche. Avant de monter graduellement en puissance.

"Je veux la balle, je suis bon dans les situations de duels, c'est très certainement mon point fort", affirmait il y a quelques jours le discret et travailleur jeune homme au journal autrichien Die Presse. Son ascension est à l'image de Red Bull, ce géant autrichien des boissons énergétiques très présent dans le sport, "qui a un système performant de découverte de jeunes talents", explique Magali Tezenas du Montcel, déléguée générale de Sporsora, une organisation parisienne spécialisée dans les stratégies de marketing sportif.

Cadré psychologiquement

"L'entourage est décisif pour un joueur destiné à faire carrière à haut niveau", note-elle auprès de l'AFP. Et en choisissant de ne pas trop s'éloigner de sa ville d'origine, le Bavarois devenu titulaire progresse prudemment mais sûrement. Alors que circulaient d'autres propositions au Royaume-Uni ou en Espagne, Karim Adeyemi a prolongé jusqu'en 2024 avec les Autrichiens, histoire de rester proche de son père originaire du Nigeria et de sa mère roumaine.

"Ici, on n'est ni sacs Gucci, ni voiture de luxe", résume son ancien ange gardien et découvreur à Unterhaching, Manfred Schwabl, qui a contribué à le cadrer psychologiquement et vante une lente et rassurante maturation. Le tremplin Red Bull, qui a vendu le buteur norvégien Erling Haaland à Dortmund pour 20 millions d'euros fin 2019, ne semble en tout cas pas pressé de s'en séparer, pensant sans doute pouvoir faire monter les enchères. "Vu le profil de ce joueur, il est possible qu'en attendant un ou deux ans, le transfert monte à 50 millions", pointe pour l'AFP Luc Arrondel, économiste et auteur de "L'Argent du Football".