Ligue des Champions : Jürgen Klopp veut saisir sa minuscule chance

Un exploit. C’est ce qui faudra aux Reds sur la pelouse du Bernabeu, ce soir à 21h. Largement vaincu sur sa pelouse par les Madrilènes (2-5), Liverpool doit remonter un retard de 3 buts pour au moins espérer une prolongation dans ce 8e de finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse, Jürgen Klopp s’est exprimé à propos de ce match retour. Le technicien allemand souhaite tenter sa chance même si cette dernière est mince au vu du match aller.

« Ce que j’ai dit après le match, c’est qu’avec ce résultat, le Real Madrid se qualifiera. Maintenant, je sais qu’il y a un match retour à jouer. S’il n’y a que 1% de chance, je veux essayer de l’activer. Nous allons jouer contre une équipe extrêmement forte mais nous voulons gagner. Ce n’est pas probable, mais c’est possible. Nous avons beaucoup de respect pour l’adversaire et nous attendons ce match avec impatience même si nous ne sommes pas dans une très bonne situation. Mais nous n’avons rien à perdre et c’est mieux que lorsque vous avez tout à perdre.»