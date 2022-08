Ligue des Champions : "Je veux des gagnants", demande le Monégasque Clement

"Préparation dure mais nécessaire"

Philippe Clement (entraîneur de Monaco) : "Tous les joueurs qui ont débuté (le 18 juin, ndlr) et qui n'ont pas de bobo sont vraiment bien. On a fait une bonne préparation, dure mais nécessaire. Je ne pense pas à Strasbourg (premier match de L1, ndlr). Mais uniquement au PSV. On regarde naturellement comment chacun parvient à récupérer. Mais les joueurs doivent être concentrés sur chaque match et chaque minute disputée."

"Importante force offensive"

Clement : "Ils ont prouvé leur qualité. On le savait. Le PSV, c'est un grand collectif et une importante force offensive. Marquer cinq buts sur le terrain de l'Ajax (5-3, en Supercoupe des Pays-Bas, ndlr), c'est une grande prestation. Mais on est déterminé à battre cette équipe. Je ne sais pas quel plan adoptera Eindhoven. Mais nous, on va jouer pour gagner. Comme toujours. Contre Paris, Rennes ou Marseille, on a toujours joué pour gagner. Je veux une équipe de +gagnants+, qui fait tout pour l'emporter. Je ne suis pas un entraîneur qui veut jouer défensivement."

Axel Disasi (défenseur de Monaco) : "La saison dernière, contre eux en poules (en Ligue Europa, Monaco avait gagné à Eindhoven 2-1, fait nul 0-0 au retour, ndlr), je me souviens d'une équipe très offensive et très agressive. On s'attend à ce même type de rencontre. Il faudra remettre les mêmes ingrédients pour gagner."

Ruud Van Nistelrooy (entraîneur du PSV) : "Cela peut être une opposition très offensive. Monaco a beaucoup de qualité offensive, avec deux attaquants et des ailiers de qualité. C'est une équipe très offensive. Nous aussi. Nos forces sont au milieu et devant. Ce sera très intéressant. On s'est aussi servi des rencontres de l'an dernier pour préparer ce match."

"On veut se racheter"

Disasi : "La saison passée, on est passé à 15 secondes de la 2e place (Egalisation à la 90e+6 de Lens à la 38e journée, ndlr). L'objectif est de s'améliorer et de remplir les objectifs du club. Il y aura beaucoup de matches. Il faudra être bien concentré pour y parvenir. Il faut se servir de cette expérience (l'élimination contre Donetsk en barrages, ndlr). On sait ce qu'on a loupé la saison dernière. On veut se racheter et évoluer dans la plus belle compétition européenne. Mais il ne faut pas rester bloquer sur ça."

Tchouameni, "une grosse perte"

Clement : "Je ne suis jamais inquiet. J'ai toujours confiance dans les joueurs qui composent mon groupe. J'ai aussi confiance en mes dirigeants. On veut faire un transfert à ce poste, c'est certain. Mais en attendant, certains auront des possibilités de montrer."

Disasi : "On a un effectif de qualité. On peut s'appuyer sur beaucoup de bons joueurs. Ne plus avoir Aurélien est une grosse perte. Mais on sait la qualité de notre groupe. Il n'y a pas de souci."

Benitez "focalisé" sur le PSV

Walter Benitez (gardien du PSV) : "J'ai joué pas mal d'années en France (à Nice, ndlr). Je connais bien la Côte d'Azur mais je suis focalisé sur mon nouveau club. Je pense au match. C'est le plus important. Ce sera un match difficile. La structure de Monaco n'a pas beaucoup changé. Elle s'est renforcée. C'est une bonne équipe. Mais notre objectif est de gagner ce match."

Van Nistelrooy "excité"

Van Nistelrooy : "Je suis très excité. On a un rêve et une ambition. On est très impliqué collectivement pour parvenir à atteindre le top qu'est la C1. On sait que ce sera compliqué mais on fera tout pour atteindre ce rêve."