Ligue des Champions : Jan Oblak, et si c'était lui le meilleur ?

Lors du choc entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich qui est prévu ce mardi, Jan Oblak sera le meilleur gardien sur la pelouse du Wanda Metropolitano. C'est une certitude car Manuel Neuer est forfait. Mais même si le portier allemand avait fait le déplacement en Espagne, le dernier rempart des Colchoneros aurait certainement mérité cet honneur. « Pour nous, il est considéré comme le meilleur gardien du monde » expliquait Diego Simeone en janvier en conférence de presse.

Et il est difficile de lui donner tort. Ces dernières années, Jan Oblak s'est affirmé comme une référence à son poste. Le gardien de 27 ans a déjà gagné quatre fois le prix Zamora, le trophée qui est décerné au meilleur gardien de la Liga, et ne compte pas s'arrêter là. Cette saison, il n'a encaissé que deux buts en neuf matchs de championnat. A la trêve internationale, il avait arrêté 92% des tirs qu'il avait eu à essuyer depuis le début de la Liga. Des chiffres complètement fous qui symbolisent son évolution.

Aucun gardien ne réalise autant de clean-sheets que Jan Oblak

Depuis son arrivée à l'Atlético en 2014, le natif de Skofja Loka n'a encaissé que 0,68 but par match toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, depuis 2011, la moyenne de Manuel Neuer dans les mêmes conditions est de 0,74. La preuve que discrètement, Jan Oblak arrive à faire mieux que tous ses concurrents. Le nombre de clean-sheet que l'international slovène a réalisé est encore plus fou. Depuis ses débuts en Liga, en mars 2015, il a terminé plus de la moitié de ses matchs de championnat sans encaisser le moindre but.

Une véritable prouesse. 112 clean-sheets en 200 matchs de Liga, c'est mieux que tous les autres gardiens des cinq championnats sur la même période. Beaucoup mieux. Dans ce classement, son premier poursuivant est son compatriote Samir Handanovic qui en a 36 de moins. Un véritable gouffre. Aujourd'hui, le portier qui était arrivé à l'Atlético en provenance du Benfica contre 16 millions d'euros a une valeur estimée à 90 millions par le site Transfermarkt. Une somme qu'aucun autre gardien engagé en Ligue des Champions n'arrive à atteindre. Une preuve de plus que dans tous les domaines, Jan Oblak est devenu le meilleur gardien au monde. Désormais, c'est à lui de le démontrer à chaque sortie et cela commence par le choc avec le Bayern Munich prévu ce mardi.

L'arrêt monumental d'Oblak contre Séville :