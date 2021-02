Ligue des Champions : Jadon Sancho, rebond attendu

Jadon Sancho a bien failli quitter le Borussia Dortmund cet été, et rejoindre Manchester United. Finalement, l'ailier, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, est finalement resté au sein du club allemand, qu'il a rejoint en 2017. Cette saison, les performances de l'international anglais s'en ressentent réellement. En Bundesliga, après 21 rencontres déjà disputées, le jeune joueur de 20 ans n'a inscrit que quatre petits buts pour également sept passes décisives délivrées. A titre de comparaison, le natif de Londres avait bouclé l'exercice précédent en tant que meilleur buteur de sa formation. Alors troisième au classement des plus gros scoreurs du championnat d'Allemagne, l'ancien pensionnaire de Manchester City avait alors terminé la saison avec un total impressionnant de 17 buts marqués pour également seize passes décisives délivrées.

Comme Sancho, le Borussia Dortmund est en difficulté cette année

L'an passé, et plus précisément au mois de janvier 2020, Sancho était alors le seul joueur des cinq grands championnats européens à compiler, à la fois, dix buts inscrits ou plus ainsi que dix passes décisives délivrées ou plus, avec un total de treize réalisations pour également quatorze assists, sur toute la saison. A la mi-février de la même année, il en était à seize buts inscrits et 17 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues, ce qui faisait alors de lui le joueur le plus décisif du Borussia Dortmund. Le BVB avait terminé l'exercice de Bundesliga à la deuxième place du classement, à treize unités du Bayern Munich. Cette année, la donne a changé. D'ailleurs, le Borussia éprouve même actuellement de grosses difficultés. Au classement du championnat d'Allemagne, les hommes de Edin Terzic ne sont que sixièmes, à seize points du leader, le Bayern Munich, mais également à six unités de la quatrième et dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Trois buts lors de ses quatre derniers matchs

Une position qu'occupe actuellement le club de Wolfsbourg. Les difficultés de Jadon Sancho peuvent être, d'une certaine manière, une explication à cette mauvaise saison actuelle. Avant de penser à une éventuelle future qualification européenne, le Borussia Dortmund va tenter, dans un premier temps, de terminer au mieux cette campagne 2020-21 de la plus prestigieuse des compétitions, avec un déplacement du côté du FC Séville, ce mercredi (21h00), dans le cadre des huitièmes de finale aller. Malgré une saison compliquée, Jadons Sancho reste tout de même sur trois buts lors de ses quatre dernières sorties, toutes compétitions confondues. L'occasion est idéale pour enchaîner.