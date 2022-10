Corrigé par Naples lors de son entrée en lice en Ligue des champions, Liverpool a idéalement rebondi depuis. Les Reds de Jurgen Klopp ont enchainé avec quatre succès d’affilée, dont le dernier ce mercredi sur le terrain de l’Ajax (3-0). A Amsterdam, les Merseysiders ont déroulé sur le score de 3 à 0 avec des réalisations signées Salah, Nunez et Elliott.

Liverpool rejoint Naples

Liverpool peut même espérer finir encore à la 1e place. Mais, pour cela, il faudra un score fleuve contre Naples, dans une semaine à Anfield. Mission quasi impossible, surtout au regard de la forme qu’affiche actuellement l’équipe italienne. Contre les Rangers, les Partenopei ont aligné une cinquième victoire d’affilée (3-0). Giovanni Simeone a inscrit un doublé.

L'Atlético éliminé

Bruges était aussi invaincu avant cette journée, mais l’équipe belge a baissé pavillon lors de la réception de Porto. Manquant de motivation, les Belges ont même été laminés sur un score sans appel de 0-4. Pour leurs bourreaux du jour, ce festival est d’autant plus savoureux qu’il est synonyme de qualification pour le prochain tour. Le résultat dans l’autre match, à savoir un 2-2 entre l’Atlético et Leverkusen, fait qu’ils ne peuvent plus être rejoints au classement.

Le Bayern enfonce le Barça

Dans le groupe C, tout est également scellé. Le Bayern a conforté sa première place en allant gagner logiquement à Barcelone (2-0). Les Catalans n’avaient pas jugé bons de se donner à fond vu qu’ils étaient éliminés au coup d’envoi de la rencontre. La victoire de l’Inter face à Plzen (4-0), plus tôt dans la soirée, leur a été fatale.



Pour finir, Tottenham a conservé la tête du Groupe D en partageant les honneurs avec le Sporting (1-1). L’OM, de son côté, a rétrogradé au 4e rang en perdant à Francfort (1-2). La défaite est dommageable mais elle n’élimine pas les Phocéens. Un succès lors du dernier match contre les Spurs et ils seront sûrs de voir les 8es de finale.