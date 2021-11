Parce qu'il est l'heure de distribuer les tickets pour la suite, l'électricité et la tension ont régné sur toutes les pelouses du Vieux Continent, ce mercredi soir, au cours d'une 5e levée très spectaculaire dans cette phase de poules. Battus à Manchester par la bande à Guardiola (1-2), les Parisiens peuvent avoir le sourire puisque le large succès du RB Leipzig contre Bruges (5-0) leur ouvre les portes vers un printemps européen. Dans cette rencontre pliée dès la mi-temps, la formation allemande a encore pu compter sur un grand Nkunku, auteur d'un doublé (12e, 90e+3), tout comme le Suédois Forsberg (16e, 45e). André Silva (26e) a aussi trouvé le chemin des filets. Ces deux formations resteront à quais, mais Leipzig a fait parler son standing pour envisager la suite, potentiellement en Europa League.

Milan revient de nulle part

Il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans le groupe B, aussi. Déjà qualifié, Liverpool a consolidé sa première place en récoltant une précieuse victoire contre Porto (2-0). Les Reds ont dû attendre le second acte pour faire la différence grâce à Thiago Alcantara (52e) et l'inévitable Mo Salah (70e). Mais la grosse opération du soir est surtout à mettre à l'actif de l'AC Milan, qui s'est totalement relancé dans la course à la qualification en décrochant une victoire presque inespérée dans l'écrin de l'Atlético (1-0). Messias a libéré les Rossoneri au bout de la nuit (87e). Trois équipes se tiennent en deux points pour une dernière journée irrespirable dans cette poule.

Benzema flambe encore avec le Real

La hiérarchie est beaucoup plus claire dans le groupe D, où le Real Madrid et l'Inter Milan ont fini par faire la loi malgré leur retard à l'allumage. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé pour le Sheriff Tiraspol, petit poucet héroïque en Espagne il y a deux mois (1-2). Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de miracle. La Maison Blanche a tenu son rang pour signer une victoire aisée grâce à un Benzema encore décisif (50e). Le Français a inscrit le troisième but des Merengue après qu'Alaba (30e) et Kroos (45e) aient eux aussi scoré. Pas de problème, non plus, pour l'Inter, victorieux du Shakhtar Donestk grâce à un doublé express du clinique Dzeko (2-0 - 61e, 67e).



Enfin, dans le groupe C, si l'Ajax, portée par Haller pour une nouvelle victoire contre Besiktas (2-1), a sa place en huitième depuis longtemps, le Borussia Dortmund enregistre un cuisant échec après son revers sec à Lisbonne face au Benfica (1-3). Un résultat qui offre la qualification aux Aigles et relègue le BvB en Ligue Europa.