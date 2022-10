Ligue des Champions (J5) : Le PSG en passe sept au Maccabi Haifa et verra les huitièmes de finale

⌛️ C'est terminé au Parc des Princes, quel spectacle !

Victoire et qualification pour les Parisiens !#𝗣𝗦𝗚𝗠𝗔𝗖 𝟳-𝟮 | #𝗨𝗖𝗟 pic.twitter.com/m8juFMnzQF

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022

La MNM dans un grand soir

Le PSG a soigné sa différence de buts

Le PSG tient son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le champion de France a assuré sa place au prochain tour en signant son troisième succès en cinq rencontres. Une victoire récoltée sur un score fleuve (7-2) au détriment de la modeste équipe israélienne du Maccabi Haifa et grâce à une performance exceptionnelle de son trio d’attaque. Messi, Neymar et Mbappé ont mis leurs habits de lumière. Tous les trois ont confirmé leur brillant rendement depuis l’entame de la saison en multipliant les gestes décisifs.Il y en a eu sept au total, et il aurait pu y en avoir plus si par exemple la transversale ne s’était pas opposée à un tir de Messi à la 75eme minute. L’Argentin n’a pas été en réussite sur ce coup, mais il a quand même été le Parisien le plus prolifique lors de cette soirée. En verve, c’est lui qui a ouvert le score à la 19eme d’un magnifique extérieur du pied. Et il a remis ça à quatre minutes de la pause (41eme). Servi par Mbappé, il a placé un tir à l’entrée de la surface qui ne pouvait que faire mouche. Entre ses deux buts, La Pulga s’est aussi rendu auteur d’une passe décisive pour Neymar (35eme). Et au milieu de ces réalisations, Mbappé n’était pas en reste. Le Bondynois a également fait parler la poudre d’un tir enroulé (32eme). Et il a récidivé à la 64eme, d’une distance encore plus lointaine.Le trident offensif du PSG a claqué cinq buts dans cette rencontre. Sur les deux autres, il y a eu une réalisation contre son camp du malheureux Goldberg (67eme) ainsi qu’une réalisation du rentrant Carlos Soler (84eme). Un autre remplaçant a aussi fait parler de lui côté parisien, mais uniquement par son âge. Lancé à la 79eme, Warren Zaïre-Emery est devenu à 16 ans et 7 mois le plus jeune joueur du PSG en Ligue des Champions. Sept buts inscrits, contre deux encaissés. Car oui, les Israéliens n’ont pas été uniquement spectateurs dans cette rencontre. Ils ont eu le mérite de se rebiffer et même faire douter leurs hôtes du jour. Le Sénégalais Seck (38eme et 50eme) a matérialisé les périodes fortes des visiteurs.