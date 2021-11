Ligue des Champions (J4) : Liverpool et l'Ajax qualifiés, Manchester City prend la tête

C'est une nouvelle pluie de buts qui s'est abattue aux quatre coins du continent, ce mercredi soir. Tenu en échec par Leipzig au terme d'un match rocambolesque (2-2), le Paris Saint-Germain jouera la première place du groupe A à l'Etihad Stadium, dans l'antre de Manchester City, qui n'a eu aucune difficulté à disposer de Bruges pour s'emparer du fauteuil de leader (4-1). Comme en Belgique il y a deux semaines, la bande à Guardiola n'a pas fait dans le détail en récitant son football, à l'instar de Mahrez, encore buteur. Foden, Sterling et Gabriel Jesus ont également scoré pour la formation britannique, Stones marquant contre son camp pour le but anecdotique des visiteurs.

Liverpool fonce en huitième

Dans le groupe B, Liverpool a composté son ticket pour les huitièmes de finale en signant un deuxième succès de rang contre l'Atlético de Madrid (2-0). Et cette fois-ci, les Reds n'ont pas maintenu le suspense. Comme à Madrid, ils ont plié l'affaire très tôt grâce à Jota et Mané, mais ils sont parvenus à fermer les vannes pour passer une soirée tranquille. L'Atlético, de son côté, devra cravacher pour aller chiper la deuxième place à Porto, qui compte une longueur d'avance après son nul à Milan (1-1).

Haller porte l'Ajax

L'autre grand gagnant de la soirée est l'Ajax Amsterdam, qui s'est imposé une nouvelle fois à Dortmund pour affirmer sa suprématie dans le groupe C (1-3). Le super-buteur ivoirien Sébastien Haller a encore frappé dans ce match, tout comme Tadic et Klaassen, afin de renverser le BvB, qui avait pourtant ouvert le score sur un penalty de Reus. Avec ce succès, l'Ajax assure sa place en huitièmes. Deuxième, Dortmund voit le Sporting CP revenir dans son rétro après le large succès de la formation lusitanienne contre Besiktas (4-0).

Le Sheriff ne fait plus la loi

Enfin, une hiérarchie plus conforme aux statuts des favoris se redessine dans le groupe D, où l'Inter Milan a dompté le Sheriff Tiraspol (1-3) pour dépasser le petit poucet au classement et talonner le Real Madrid, victorieux de son duel contre le Shakhtar un peu plus tôt dans la soirée grâce à un Benzema en mode Ballon d'Or (2-1). Brozovic, Skriniar et Alexis Sanchez ont été les buteurs du club lombard, avant une réduction du score tardive du Sheriff. Le suspense reste néanmoins total dans cette poule.