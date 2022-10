Ligue des champions (J3) : L'Inter fait chuter le Barça, Naples marche sur l'eau

Le volcan napolitain en fusion





L’Inter mate le Barça

Dans les groupes A et B de la Ligue des Champions, on ne s’attendait pas forcément à ce que Naples et Bruges caracolent en tête à mi-parcours. C’est pourtant bien ce qui est en train de se produire.Et elles allient le spectacle aux résultats.Naples dévaste tout sur son passage et ce mardiaprès l’avoir déjà fait contre Liverpool. A la Johan Cruijff Arena, l’équipe de Spalletti s’est baladé, avec six buts inscrits contre un seul encaissé (6-1). L’international italien Raspadori a été le héros du match avec un doublé inscrit et une passe décisive offerte. Les Partenopei s’envolent, et Liverpool est le seul à parvenir à suivre le rythme. Les Reds ont signé leur deuxième succès de suite en dominant les Rangers à domicile (2-0).Outre Naples, Bruges empile donc aussi les victoires. Les champions de Belgique ont pris le dessus sur l’Atlético Madrid à domicile. Un succès qui ne souffre d’aucune contestation, même si les Matelassiers ont vendu chèrement leur peau.Dans le même groupe, Porto a empoché un succès précieux contre le Bayer Leverkusen (2-0). Dans une rencontre marquée par plusieurs interruptions pour cause de la VAR et aussi par un pénalty marqué de la part de Patrick Schick, les Portugais ont attendu la dernière demi-heure pour se détacher à la marque.Dans son fief de San Siro, l’Inter se mesurait au Barça dans un duel qui semblait décisif pour l’attribution de la 2place derrière l’intouchable Bayern.Hakan Calhanoglu a fait trembler les filets pour les vice-champions d’Italie. En fin de match, Pedri pensait égaliser mais sa réalisation a été annulée pour cause de main. L’Inter reste à 3 points du Bayern, qui a atomisé Viktoria Plzen (5-0) plus tôt dans la soirée.Enfin, dans le groupe de l’OM, et alors que les Marseillais se sont rebiffés face au Sporting (4-1), l’Eintracht Francfort et Tottenham se sont quittés sur un score de parité (0-0). Avec ce résultat, tout reste possible puisque les quatre équipes de la poule se tiennent en seulement 3 points.