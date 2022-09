Ligue des champions (J2) : Le PSG sauvé par sa ''MNM'' à Haïfa

Ce déplacement en Israël ne devait être qu’une formalité pour le PSG. On spéculait même sur la largeur du score que les Franciliens allaient infliger à leurs hôtes du jour. Finalement, la réalité du terrain s’est révélée être bien différente des attentes. Les hommes de Christophe Galtier ont, certes, obtenu les points qu’ils étaient venus chercher mais ce fut avec beaucoup de difficultés.

Une première période à l’envers pour le PSG

Longtemps, durant cette partie, l’équipe parisienne n’avait rien à voir avec celle qui marche sur le championnat français en ce moment. Bien que supérieurs techniquement à leurs opposants, les visiteurs ont livré un premier acte insipide. Et sans la réalisation de Lionel Messi sur un tir de près à la 37e minute, ils se seraient retrouvés dos au mur à la pause. Totalement décomplexés, les joueurs de Haifa avaient réussi à ouvrir le score par le milieu surinamien Tjarron Chery (24e).

Bien aidés par les approximations du jour affichées par les Parisiens, les Israéliens auraient même pu mener plus largement. Gianluigi Donnarumma avait dû veiller au grain sur sa ligne pour éviter la catastrophe. Il s’était interposé devant Pierrot (10e) et a remis ça juste avant la mi-temps sur une autre tentative de Chery.

La reprise du second acte n’avait pas été beaucoup plus rassurante côté parisien. Donnarumma a dû sauver les siens une nouvelle fois à la 49e sur un tir d’Omar Atzili. Heureusement que Neymar et ses coéquipiers ont fini par se réveiller. Profitant aussi d’une baisse physique du Maccabi, ils ont mieux terminé la partie qu’ils ne l’ont commencée.

Mbappé libère les Parisiens

En renouant avec une certaine maitrise dans le jeu, Paris n’a pas eu besoin d’une flopée d’occasions pour prendre l’avantage. Après une tentative de Messi, détournée par le portier adverse (63e), les leaders de la Ligue 1 trouvaient la faille par le biais de Kylian Mbappé à la 69e. L’international français libérait les siens d’un tir croisé, en exploitant une passe en profondeur de La Pulga.

A 2-1 et contre un adversaire à court de ressources, les choses sont devenues plus faciles pour Paris. Les dernières minutes de la partie se sont ainsi écoulées sans frayeurs pour l’équipe de Galtier. A la 88e, ils s’offraient même le luxe de breaker par le biais de Neymar, buteur pour la 1e fois en 11 matches en Ligue des Champions. Une fin de rencontre tranquille en somme et qui ne dit donc pas tout de ce qu’aura été ce match pour les Parisiens. Vu la physionomie, il ne serait d’ailleurs pas exagéré de parler d’un succès heureux pour Mbappé et consorts. La terre sainte leur a donc réussi.