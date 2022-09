Sept rencontres se sont tenues ce mardi sur les différents terrains d’Europe. C’est le Bayern Munich qui a signé la performance la plus impressionnante en sortant victorieux de son choc face au FC Barcelone (2-0). Liverpool a aussi fait le plein à domicile, mais non sans mal. La victoire contre l’Ajax Amsterdam a été glanée sur le fil (2-1).

Le Bayern au réalisme

A l’Allianz Arena, le Bayern n’a pas tout maitrisé contre son adversaire du jour. En première période, les Munichois ont même été sérieusement chahutés. Si les Catalans avaient ouvert le score, personne n’aurait crié au scandale. Mais voilà, Lewandowski, de retour face à ses ex, et ses coéquipiers ont manqué de réalisme aux avant-postes. Les locaux, eux, ont su faire mal sur les coups de pied arrêtés. En début de seconde période, Lucas Hernandez leur a donné l’avantage d’un coup de casque victorieux (50e). Et quatre minutes après, le break fut déjà assuré grâce à un autre but de Leroy Sané. Une réalisation qui a totalement coupé les jambes des Barcelonais.



Dans le même groupe, l’Inter Milan s’est relancé en prenant le meilleur sur Plzen à l’extérieur (2-0). Edin Dzeko et Denzel Dumfries ont été les deux buteurs des Nerazzurri.

Liverpool se relance

Pour le compte du Groupe A, Liverpool a longtemps été contraint au partage des points par l’Ajax avant de s'en sortir miraculeusement (2-1). Pourtant, les Reds ont très vite ouvert la marque par l’intermédiaire de Mohamed Salah (17e). Les Néerlandais leur ont toutefois répondu aussi rapidement avec une réalisation du Ghanéen Kudus. Il a ensuite fallu attendre la 89e minute pour voir les Merseysiders reprendre l’avantage. C’est le défenseur Joel Matip qui leur a offert les trois points. Le deuxième match de cette poule n’aura lieu que mercredi et opposera les Rangers à Naples.

La démonstration de force de Bruges

L’exploit de la soirée est à mettre à l’actif du FC Bruges. Le club champion de Belgique a infligé une véritable correction au FC Porto chez lui (4-0). C’est la deuxième victoire consécutive de l’équipe dirigée par Hoefkens. Ils s’installent en tête de leur groupe, avec deux points de plus que Leverkusen et l’Atlético Madrid. Les Allemands ayant créé la surprise en dominant les Espagnols (2-0).



Pour finir, dans le Groupe D, l’OM a continué sur son chemin de croix en perdant sur ses terres face à Francfort (0-1). Méconnaissable, l’équipe de Tudor est dernière avec un zéro pointé. Et son prochain adversaire est le Sporting, qui compte deux victoires en deux parties après avoir dominé Tottenham à domicile (2-0).