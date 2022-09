Si tous les regards étaient braqués sur le Parc des Princes et le match de gala entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, plusieurs cadors européens entraient également en scène aux quatre coins du continent. Deux des formations favorites au sacre final, le Real Madrid - tenant du titre - et Manchester City, avaient l'intention d'envoyer un message fort à leurs concurrents. Respectivement opposés au Celtic Glasgow et au FC Séville, ces deux épouvantails n'ont pas manqué leurs débuts.

Le Real frappe fort... mais perd Benzema

Avec l'objectif de défendre son titre tout en séduisant dans le jeu, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a signé un succès assez net sur la pelouse de Celtic (3-0). Dans l'atmosphère bouillonnante de l'écrin écossais, les coéquipiers de Karim Benzema ont trouvé la faille par Vinicius (56e), Modric (56e) et Hazard (77e) en seconde période. Seul bémol - et non des moindres : la blessure de l'attaquant français, qui a dû céder sa place après un choc sur le genou. L'inquiétude est de mise pour le leader technique des Merengue. En attendant, le Real se place en tête de son groupe aux côtés du Shakhtar Donetsk, qui a récolté une victoire éclatante et surprenante sur la pelouse de Leipzig, dans le même temps (4-1).

City et Haaland déroulent

Pour Manchester City, les débuts sont tout aussi idylliques. Toujours sûrs de leurs circuits collectifs, les hommes de Pep Guardiola ont encore proposé une partition remarquable en s'imposant à Séville avec la manière sur le score de 4 à 0, avec un doublé de l'inévitable Erling Haaland (20e, 67e), déjà auteur de 12 buts en 8 matchs pour les Sky Blues, toutes compétitions confondues. Foden (59e) et Ruben Dias (90e+1) ont clos le festival. City entame bien une phase de poules dans un groupe où le champion d'Angleterre fait office de légitime favori devant le Borussia Dortmund, vainqueur du FC Copenhague un peu plus tôt (3-0).



Enfin, dans le groupe E, Chelsea et l'AC Milan n'ont pas assumé leur statut. Les Blues se sont inclinés sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-1), tandis que les Rossoneri ont dû se contenter d'un score de parité ans l'antre de Salzbourg (1-1). Des premiers accrocs qui placent ces deux cylindrées sous pression avant les prochaines échéances.