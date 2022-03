Ligue des Champions -"Important de marquer en premier" pour Manchester United, estime Rangnick

"On sait ce qu'on ne doit pas faire"

Ralf Rangnick (entraîneur de Manchester United):

"On a vu à Madrid, en première période, ce qu'on ne doit surtout pas faire et comment ne pas jouer. On en a beaucoup parlé lors des causeries. Il faudra qu'on sache parfaitement ce qu'on a à faire tactiquement si on veut gagner ce match. L'Atlético est une équipe qui est à l'aise avec le fait de laisser le ballon à l'adversaire, on le sait. Il faudra faire en sorte de ne pas prendre de but du tout et ce sera important de marquer les premiers".

Un match "ouvert" et "dynamique"

Marcos Llorente (milieu de terrain de l'Atlético): "Je pense que c'est très ouvert, d'autant plus avec le résultat de l'aller. Tout se décidera sur ce match, ce sera très dur. Les deux équipes devront avoir la bonne attitude et la détermination pour obtenir un résultat qui permette de se qualifier pour les quarts de finale".

Diego Simeone (entraîneur de l'Atlético Madrid): "Je pense qu'au vu des caractéristiques de Manchester United et des nôtres, on peut s'attendre à un match dynamique, un match où il y aura différentes phases, parfois en notre faveur, parfois en la leur. Ce sera le type de match qu'on attend dans ce type de stade. Si on a l'occasion de contrer ou d'exploiter la moindre erreur qu'ils feront, on le fera".

Nouveau triplé de Ronaldo ? "On verra"

Rangnick: "Je ne suis pas inquiet sur le fait que (Cristiano Ronaldo) n'ait pas récupéré (après son triplé pour le 3-2 contre Tottenham, samedi). Jusqu'ici, il a toujours fait très attention à lui et à son corps, il sait exactement quoi faire. Est-ce qu'il pourra remettre un triplé ? On verra. Ce n'est pas pas facile de marquer trois buts contre cette équipe, mais sa prestation était bonne, voire très bonne, et c'est ce qu'on attendra de lui demain, et pas que de lui".

Alex Telles (arrière latéral de Manchester United): "C'est important pour nous qu'il joue à son meilleur niveau. On sait l'impact qu'il a sur le vestiaire et sur notre jeu. Quand il est +en feu+, c'est génial pour nous. On veut l'aider et il veut nous aider et dans ces cas-là, l'équipe est très forte".

Llorente: "Avec des joueurs comme lui, il faut toujours être sur ses gardes. Mais il n'y a pas que Cristiano Ronaldo, ils ont d'autres très grands joueurs et il faudra qu'on soit attentifs à tous".

Besoin du "12e, voire du 13e homme"

Rangnick: "Comme contre les Spurs, on va avoir besoin que les joueurs et les supporters soient en forme. Les fans jouent toujours un rôle, encore plus dans les matches internationaux. Ils peuvent être un 12e voire un 13e homme et rendre le match très spécial. Mais nous avons entre nos mains le pouvoir de créer les conditions pour gagner et les spectateurs feront le reste".

L'Atlético devra "trouver des solutions"

Simeone: "Collectivement et sur tout le terrain, c'est impossible de presser pendant 90 minutes. Tout dépendra de comment le match se déroulera, mais quand on met une pression intense, ça complique la tâche à l'adversaire. (...) Dans notre saison, qui est l'une des plus compliquées que nous ayons eues, on a toujours essayé de trouver des alternatives, des solutions et demain il faudra aussi trouver des solutions (...) On devra s'adapter au fil du match, avec les joueurs qu'ils ont et que nous avons, tout peut arriver. On ne pourra pas que défendre. Peut-être qu'ils auront le ballon pendant de longues périodes. Mais on aura un match extraordinaire, dans un stade magnifique où de grands matches se sont déroulés".

"Notre ambition est élevée"

Rangnick : "Ce match est une super opportunité de faire partie des huit meilleures équipes d'Europe. Le match contre Tottenham a montré comment on peut jouer et en ajoutant encore 15 ou 20% (de performance), on peut gagner demain. Notre ambition personnelle est élevée, on veut montrer qu'on peut être compétitif à ce niveau (...) Demain on fera tout ce qu'on peut pour passer, mais même (si on passe), il restera quelques bonnes équipes en course".

