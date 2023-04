Ligue des Champions : Ilkay Gündogan revient sur son accrochage avec Joshua Kimmich

Il y a eu de l'électricité dans l’air à l’Allianz Arena. Largement battu au match aller en Angleterre (3-0), le Bayern Munich a tout tenté, mercredi soir, pour éviter l’élimination contre Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions. Tenu en échec sur leur pelouse (1-1), les Bavarois se sont signalés par leur nervosité. Preuve en est, Joshua Kimmich s’en est violemment pris à son coéquipier en sélection nationale Ilkay Gundogan juste avant la mi-temps. Interrogé à ce sujet par nos confrères de Sky Germany, le milieu des Cityzens a décidé de clore rapidement cette polémique.

"Des choses comme ça arrivent sur le terrain"

« Je n’ai pas non plus à tout supporter. J’ai eu le sentiment qu’il n’était pas nécessaire de frapper le ballon deux fois de plus après que l’arbitre ait déjà sifflé. Il m’a alors sauté au visage. En conséquence, j’ai exprimé mon mécontentement. Des choses comme ça arrivent sur le terrain » a-t-il indiqué à nos confrères allemands.