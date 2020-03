Ligue des Champions : Hugo Lloris fixe les ambitions de Tottenham

Hugo Lloris a beau avoir atteint la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham la saison passée avec les Spurs, perdue face à Liverpool (1-0), son ambition demeure intacte. Son équipe est en effet dans une position défavorable après s'être inclinée en huitième de finale aller face au surprenant Leipzig en Angleterre (1-0). Pour autant, le français ne veut pas baisser la tête et compte bien lutter jusqu'au bout dans l'optique de poursuivre sa route dans la prestigieuse compétition. Pour cela, il veut prendre en exemple le renversement de situation vécue face à l'Ajax Amsterdam qui avait permis à Tottenham d'arracher sa place en finale l'année dernière suite à un but inscrit dans les dernières secondes du match. " Nous devons prendre tout ce qui est positif mais je pense que cela appartient au passé, nous devons écrire de nouvelles histoires en Ligue des champions."

Lloris veut faire le match parfait pour se qualifier



"Nous devons y aller et être prêts à faire le match parfait, nous devons y aller pour gagner le match. C'est aussi simple que cela. Mais l'adversaire est une très, très bonne équipe. Je ne suis pas surpris qu'ils se battent pour le titre en Bundesliga. Mais nous devons y croire. La Ligue des champions est une compétition différente. Si vous marquez un but, tout peut changer, la confiance peut changer, nous devons donc être prêts pour ce combat", a jugé le gardien de l'équipe de France, dans des propos relayés par Sky Sports. Puis d'ajouter que les Spurs devraient avoir la tête froide en Allemagne. Nous pouvons voir que les joueurs se battent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. La confiance n'est pas là, mais nous travaillons pour cela et nous travaillons pour terminer la saison aussi haut que possible." Une réponse devrait être donnée dès mardi, 21 heures.