Quelques mois après sa douloureuse élimination en huitièmes de finale de la compétition face au Real Madrid de Karim Benzema, le Paris Saint-Germain a retrouvé la Ligue des champions en s'offrant un premier succès dans sa poule, face à la Juventus (2-1). Une semaine après cette encourageante entrée en matière, les hommes de Christophe Galtier se déplacent mercredi sur le terrain du Maccabi Haïfa (21h), avec la ferme intention de doubler la mise. Pas forcément gagné au vu des statistiques.

Même si, sur le papier, Paris est largement au-dessus de son adversaire israélien, il fait face à un problème récurent. Comme le soulève Opta, le club parisien n'arrive plus à gagner à l'extérieur sur la scène européenne et reste ainsi sur une série de cinq matchs sans succès hors de ses bases, en Ligue des champions. Deux nuls et trois défaites pour un PSG qui espère profiter de ce déplacement pour stopper cette fameuse série.

Verrouiller derrière

Il lui faudra par ailleurs bien verrouiller derrière puisque le site spécialisé en statistiques rappelle que le Paris Saint-Germain a toujours encaissé un minimum d'un but à chacun de ses neuf derniers déplacements en Ligue des champions. Avec la blessure et l'absence longue durée de Presnel Kimpembe, la tache n'en sera pas facilitée.