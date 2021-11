Rien ni personne n'arrête Sébastien Haller. Mercredi, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam a marqué le deuxième but de son équipe, victorieuse sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-1) au terme d'un match renversant. L'international ivoirien redonnait alors un avantage synonyme de qualification aux siens, tous réunis avec lui pour célébrer ce quatrième succès en autant de rencontres. D'un coup de tête en déséquilibre, l'ancien joueur de West Ham a signé son septième but de la phase de poules.



Une stat record à plus d'un titre, puisqu'Haller égale ainsi le total de Samuel Eto'o, le meilleur d'un Africain à ce stade de la compétition jusqu'alors. Juste devancé par Robert Lewandowski (8 buts) au classement des buteurs de cette édition de la C1, l'ex-Bleuet est aussi devenu mercredi le cinquième joueur de l'histoire à marquer au cours des quatre premiers matchs de sa carrière dans l'épreuve reine, tout comme Zé Carlos, Alessandro Del Piero, Diego Costa et Erling Haaland. Un cercle très fermé donc !



Un autre international africain a trouvé le chemin des filets de la tête mercredi soir : il s'agit de Riyad Mahrez. Moins habitué à faire mouche dans cet exercice que Sébastien Haller, l'international algérien poursuit ainsi sur une belle lancée : titularisé par Pep Guardiola lors des dix dernières rencontres de Ligue des Champions, le natif de Sarcelles a inscrit huit buts lors de ses huit dernières apparitions.