Ligue des champions : Guardiola ne compare pas Benzema à Messi

Benzema, un de plus sur la liste, pour Guardiola

"Benzema est un attaquant extraordinaire. À Lyon, il était déjà un bon joueur. Depuis mon arrivée au Barça et jusqu'à présent, on m’a demandé plus de vingt fois si un joueur était au niveau de Messi. 20! Benzema est un autre de la liste", a répondu l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Fort d'un bilan de 21 buts en Liga cette saison mais également 4 en Ligue des Champions, Benzema semble être le danger principal à surveiller pour Manchester City, vainqueur à l'aller en Espagne (2-1).









Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, vendredi en Angleterre (21h), Pep Guardiola s'est présenté en conférence de presse. Et le coach catalan du club anglais a notamment parlé de Karim Benzema, considéré comme le meilleur joueur de Liga cette saison, avec Lionel Messi. Pour Guardiola, le Français, bien que très bon, n'évolue pas dans la même dimension que celle du numéro 10 argentin du Barça.Avant son entraîneur, Aymeric Laporte avait lui aussi mis en valeur le talent de Benzema, dans un entretien accordé à AS. "Karim Benzema est en forme, a affirmé le central de 26 ans. Il a marqué beaucoup de buts cette saison, il fait beaucoup de passes décisives aussi … Il faudra être très prudent et faire très attention", avait prévenu le natif d'Agen au sujet de son compatriote.